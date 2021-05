Senát vrátí stavební zákon se změnami, které budou pro vládu neakceptovatelné, předjímá Kolovratník

Poslaneckou sněmovnou prošel kontroverzní návrh stavebního zákona. Na stranu ANO a některých sociálních demokratů se tentokrát přiklonila opoziční SPD. Zákon teď mají posoudit senátoři. „Dá se tušit, že změny přijdou. A to v podobě, která je bohužel pro vládní koalici neakceptovatelná. Takže to budeme směřovat spíš k přehlasování,“ shrnuje vládní poslanec ANO Martin Kolovratník. Hlasy pro původní sněmovní návrh chce hledat i v řadách opozice. Praha 18:44 27. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Martin Kolovratník z hnutí ANO | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Těžko ale zřejmě přesvědčí třeba poslance Martina Kupku (ODS), podle kterého vládní návrh může představovat pro Česko doslova riziko.

Extrémně nebezpečným krokem je vznik stavebního „super úřadu“, který má mít přes 13 tisíc úředníků, tvrdí Kupka. „To je přece krok zpět, místo kroku kupředu. Koalice si ale nenechá vymluvit, že lze postupovat i jinou cestou. Myslet si, že vyřešíme problém pomalých stavebních řízení vznikem nového úřadu, je z kategorie seriálů ‚Jistě, pane ministře‘.“

Kupka má za to, že kýženého výsledku – urychlení stavebních řízení, lze dosáhnout s méně dramatickou byrokratickou zátěží. „Je možné odstranit celou řadu vážných konkrétních překážek. Podívat se na to, co ve stavebním řízení opravdu překáží a co tu dobu prodlužuje.“

Cílem Občanských demokratů je zajistit i ve stávajícím modelu rychlejší posun jednotlivých kroků a fází stavebního řízení, říká místopředseda strany.

Poslanec Kolovratník je ale toho názoru, že v současné době lze jít jedině cestou revoluce, nikoli evoluce, kudy by se zřejmě rád vydal Kupka. Vyvrací přitom, že nový super úřad by měl mít tak velké množství pracovníků, jeho odhad je tak sedm tisíc lidí.

„Navíc nevzniká úřad nový, ale současní úředníci se pouze organizačně přesouvají z jedné části veřejné sféry rovnou pod stát,“ vysvětluje.

A opakuje, že pokud by návrh, který razí ODS, doputoval ze Senátu do sněmovny, je jeho odsouhlasení pro vládu nepřijatelné.

Jak spokojená je s výstupem ze sněmovny navrhovatelka zákona Klára Dostálová? A co se nelíbí České komoře autorizovaných inženýrů a techniků? Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.