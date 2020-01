Návrh stavebního zákona stáhnout neplánuji, věci je potřeba posouvat dál, říká ministryně Dostálová

Ministerstvo pro místní rozvoj pokračuje v přípravě nového stavebního zákona, a to přesto, že k němu dostalo tisíce připomínek včetně návrhů na jeho stažení. Se všemi kritiky chce resort jednat do konce března. Ve kterých bodech ustoupí? V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odpovídala šéfka resortu Klára Dostálová z hnutí ANO. Praha 21:52 14. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Návrh považuji i přes připomínky za kvalitní, je to reformní zákon a my jsme očekávali obrovské množství připomínek, což se také potvrdilo,“ říká Dostálová.

Zároveň odmítá kritiku, že zákon ministerstvo připravuje s Hospodářskou komorou. S tím se totiž nikdy netajili. „Oficiálně jsme uzavřeli memorandum s Hospodářskou komorou na to, aby nám pomohli se stavebním zákonem,“ argumentuje.

Hospodářská komora podle ní zastupuje jak velké, tak malé stavebníky v České republice a stavební sektor jako takový, a bylo velmi důležité znát názor toho, kdo aplikuje zákony v praxi. „Vytvořili jsme velké profesionální týmy, které na zákoně pracovaly, ale rozhodně to nebylo tak, že by to připravovala jedna, nebo druhá strana,“ vysvětluje.

Odmítá také nařčení z toho, že předložila něco, o čem nikdo nevěděl – se soudci se potkávali a upozorňovali na věci, které by v zákoně měly být. Moderátorka Marie Bastlová ale v té souvislosti namítá, že stanovisko soudců zní celý zákon zamítnout.

„Nejsem připravená ani ochotná zákon stáhnout, nevidím k tomu jediný důvod, věci jsou od toho, aby se dopracovávaly, je potřeba je posouvat dál,“ zdůrazňuje ministryně.

Zjednodušení řízení

Jedna ze zásadních připomínek na vrub nového stavebního zákona pochází ze Svazu měst a obcí. Tomu se nelíbí vznik superúřadu a převod všech úředníků, kteří se podílí na stavebních řízení na obcích.

Ministerstvo nakonec ustoupilo a dojednalo kompromis – úředníci na obcích zůstanou, vedle toho jiná část úředníků bude převedená na stát. „Pokud naším společným cílem je zjednodušit a zrychlit stavební řízení a dodržovat lhůty, tak jsme hledali cesty, jak k tomuto cíli dojít,“ argumentuje Dostálová.