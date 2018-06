Rozvoj stavebnictví brzdí nedostatek pracovníků. Vláda chce zjednodušit přijímání lidí ze zahraničí

České stavebnictví je v dobré kondici. Firmy pro letošek odhadují více než pětiprocentní růst, který má pokračovat i v dalším roce. Vyplývá to z průzkumu analytické firmy CEEC Research mezi víc než stovkou stavebních společností. Problémem je ale nedostatek pracovníků. Praha 16:33 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z aktuálního průzkumu vyplývá, že firmy pracují na hranici svých kapacit. V průměru mají domluvené zakázky na devět měsíců dopředu. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Cítíme nedostatek lidí od dělnických až po technické profese. Máme podstav i v oblasti operátorů strojů, řidičů a strojníků,“ popisuje Radiožurnálu generální ředitel stavební firmy Hochtief Tomáš Koranda.

Z aktuálního průzkumu vyplývá, že firmy pracují na hranici svých kapacit. V průměru mají domluvené zakázky na devět měsíců dopředu.

„Já se trochu obávám, že růst může být brzděn nedostatkem pracovních sil, nedaří se sem dostávat pracovníky ze zahraničí. Což dnes průmysl potřebuje,“ pokračuje Tomáš Grec z personální firmy Elanor.

Pracovní síly z Ukrajiny

Získat například pracovníka z Ukrajiny ale není jednoduché. O danou pozici nesmí mít zájem žádný z českých uchazečů. Firma musí mimo jiné doložit, že má nejméně 10 zaměstnanců a je zavedená na trhu. Konkrétního pracovníka v zahraničí si navíc musí sama najít.

„V případě, že je firma zařazena do Režimu Ukrajina, tak od této chvíle trvá šest až sedm měsíců, než ho tady fyzicky má,“ říká Tereza Hejlová ze Svazu průmyslu a dopravy.

Podle šéfa Hochtiefu Tomáše Korandy by se však nabírání pracovníků z Ukrajiny mělo zjednodušit. „Na začátku proces získání pracovníka z Ukrajiny trval devět měsíců, což bylo skoro nepoužitelné, už je totiž jiná stavební sezona a tím se firma dostává do jiného stavu.“

Navýšení kvóty

Podle ministryně práce v demisi Jaroslavy Němcové z hnutí ANO se vláda i s ohledem na nízkou nezaměstnanost snaží nabírání zahraničních pracovníků firmám usnadnit. „V lednu jsme navýšili kvótu z 10 tisíc na 20 tisíc. Zejména se jedná o Projekt Ukrajina, abychom proces jejich přijímání co nejvíce urychlili,“ říká Němcová.

Ministerstvo vnitra navíc připravuje návrh mimořádných pracovních víz, která by lidem umožnila pracovat v Česku až jeden rok.

„Víza dneska jsou na 60 a 90 dní a tímto způsobem by se to zjednodušilo. Lidi by tady pracovali, a když už nebudou mít smlouvu, tak se vrátí domů," říká premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Národní investiční plán

Nové pracovníky budou stavební firmy s největší pravděpodobností potřebovat. Vláda hnutí ANO v demisi připravuje takzvaný Národní investiční plán. Tedy dokument, který shrne nejdůležitější státní investice pro další roky. Podle ministryně v demisi pro místní rozvoj Kláry Dostálové za hnutí ANO by měli tento plán schválit i poslanci, aby bylo jeho plnění závazné i pro další vlády.

„Vzhledem k fluktuaci, kterou v Česku máme, tak by to nebyl úplně stabilní národní investiční plán. Proto uvažujeme, že by to byla sněmovna, kde politické subjekty navazují na další volební období, anebo se budeme inspirovat Německem, kde to je v podstatě zákon,“ přiblížila Radiožurnálu.

Podle ministryně by měl Národní investiční plán taky zaručit to, že stát nepřestane stavět ani v případě hospodářské recese. Právě pozastavení státních investic v roce 2008 podle stavebních firem ještě znásobilo dopad ekonomické krize na celý sektor stavebnictví.