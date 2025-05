Stavebním úřadům po pokusu o digitalizaci řízení pomáhá technologický bypass, ale jen částečně

Takzvaný technologický bypass od letoška umožňuje stavebním úřadům v celém Česku pracovat souběžně se starým i novým systémem stavebního řízení. Na nový systém se loni ihned po spuštění snesla tvrdá kritika kvůli mnoha zásadním nedostatkům. Bypass ale podle zkušeností jihočeských úředníků situaci výrazněji nezlepšil. České Budějovice 18:20 8. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bypass ve stavebním řízení pomohl jen částečně (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Díky bypassu mají úředníci možnost pracovat ve starém a osvědčeném programu Vita. Referentka českokrumlovského stavebního úřadu Veronika Šváchová ale upozorňuje, že kvůli propojení dvou systémů musejí úředníci kontrolovat, jestli se data nahrála správně. „Musíme neustále kontrolovat předané žádosti, sekretářka má čtyřikrát víc práce, takže to situaci moc neulehčilo. Problémy to částečně vyřešilo, ale nemůžeme na to spoléhat,“ popisuje.

Vedoucí českobudějovického stavebního úřadu Blanka Martiniová vnímá technologický bypass na nepovedenou digitalizaci jako funkční záplatu, se kterou se dá o něco efektivněji pracovat. „Stejně jsme si museli ty dokumenty připravovat v našem původním systému. Teď už se to krásně převede. Jsme rádi, že můžeme pracovat v původním systému, v tom novém se to opravdu nedalo,“ říká.

Přesto by podle ní bylo lepší dopracovat digitalizaci do funkční podoby a opustit současný experiment propojení obou systémů. „My bychom asi nejvíc uvítali návrat k úplně původnímu systému, ale s tím, že by projektantům zůstala povinnost dodávat projektovou dokumentaci v elektronické podobě. Mohli by nám ji ale zasílat třeba datovou schránkou, nemuselo by to jít přes ten systém, který není úplně funkční,“ myslí si.

Řešení až za 3 roky

Ministerstvo pro místní rozvoj začalo první stavební úřady na bypass napojovat letos v lednu. Doposud ho má 480 z přibližně 500 poboček, které používají systém Vita.

Podle mluvčí ministerstva Karolíny Nové je v celém Česku přes 650 stavebních úřadů. „Připojení těch zbývajících, které používají tento agendový systém a o bypass mají zájem, řešíme individuálně podle potřeb jednotlivých úřadů,“ dodává.

Vedení resortu si nechalo udělat průzkum mezi některými úřady, které s bypassem pracují. Výsledky potvrzují, že úředníkům pomohl jen částečně.

„Více než polovina respondentů uvedla, že se pracnost vyřizování agendy díky bypassu snížila. Přes čtyřicet procent odpovědí pak naznačilo, že se v tomto ohledu nenastala žádná změna,“ uvádí Karolína Nová.

Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně připravuje zadání nového řešení digitalizace stavebního řízení. Sloužit by mělo od začátku roku 2028.