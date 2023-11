Do stávky se má zapojit polovina odborářů, 70 procent škol, až milion zaměstnanců. Do ulic vyjdou i studenti

Stovky podniků, tisíce škol. Úředníci, lesníci, zdravotníci, potravináři a další profese se v pondělí připojí do celorepublikové stávky. Na pondělí ji vyhlásily odbory. A podle odhadů by mohla ovlivnit až milion zaměstnanců. Řadí se tak k největším protestům za posledních 30 let. Praha 13:24 26. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iniciativa Studenti pro školství organizují protest proti plánovaným změnám (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hodinu po poledni začnou zástupci jednotlivých odborů svá vystoupení na Malostranském náměstí v Praze. Na něj dorazí z nedalekého náměstí Jana Palacha.

Jak tento týden v České televizi v debatě s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS připomínal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, důvodů k protestu je víc.

„Začalo to vyhlášením stávkové pohotovosti kvůli konsolidačnímu balíčku, který s námi vláda neprojednávala. Připravovala to tajně. A výsledek byl takový, jaký byl. Jednání o platech, která začala letos 30. března, tak dodnes nemáme žádnou dohodu. K tomu máme ještě důchody. A do toho přišla další rána, a to je otázka cen elektrické energie,“ vyjmenovával Středula.

Na to Stanjura namítal, že má sice každý právo protestovat, teď je prý ale stávka neopodstatněná. „Nevidím důvod k demonstracím. Kromě toho, že po vašich neúspěšných demonstracích se pořád snažíte získat nějaký úspěch ve veřejném prostoru. Platí, že buď spolu budeme jednat, nebo budete stávkovat. Jestli si myslíte, že hrozba stávky pomůže vyjednávání s vládou, tak nepomůže,“ zdůraznil ministr financí.

Do stávky se zřejmě zapojí víc než polovina odborářů celostátní konfederace, která jich zastřešuje asi 270 tisíc.

Z jednotlivých svazů to bude třeba dřevařský, úřednický, zdravotnický, kulturní a také ten nejpočetnější svaz - KOVO.

„Ve vybraných podnicích přerušíme na hodinu výrobu. Budeme dělat demonstrace i v rámci jednotlivých podniků. Nicméně tam, kde je to technologicky opravdu náročné, nemůžeme vypnout vysoké pece, protože škody by byly enormní,“ potvrdil předseda Roman Ďurčo. Mladoboleslavská automobilka Škoda pak výrobu zastaví na dvě hodiny.

Zavřené po víkendu zůstanou i některé školy - mateřské, základní i střední. Kromě nízkých platů nepedagogických pracovníků, kam spadají třeba i školní psychologové nebo asistenti pedagoga, kritizují chystané snižování PHmaxů, tedy počtu hodin výuky, které proplácí stát.

Výuka v menších skupinách

„Znamená to pro nás, že můžeme vést tandemovou výuku, dělit předměty na poloviny, například matematiku nebo češtinu, a můžeme mít poměrně širokou nabídku volitelných předmětů, kde nesedí třicet lidí, ale polovina třídy,“ připomíná výhody menších skupin ředitelka pražského Gymnázia Na Zatlance Jitka Kmentová.

Ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN namítá, že snížení dotovaných hodin by kvalitu školství neohrozilo. „Málokdo ví, že ve skutečnosti je pouze sedm procent škol, které tandemovou výuku využívají. A omezení by neznamenala konec tandemové výuky. Bavíme se o ladění systému,“ podotýká Bek. A zároveň připouští, že je připravený tyto škrty zmírnit.

Právě Zatlanka patří mezi školy, které mají na výuce v menších skupinách postavené studijní programy. Obavy o jejich zrušení tak mají i studenti. Proto se spojili s Gymnáziem Jana Keplera, oslovili i další školy a do protestů se v pondělí zapojí nakonec také.

„Protest začne na Jungmannově náměstí před pražským magistrátem. Poté se vydáme do Karmelitské, kde proběhne symbolické předání dopisů, které jsou adresované ministru Bekovi. Zároveň tam vystoupí zástupci České středoškolské unie. Předneseme tam své požadavky a to, co se nám nelíbí,“ vysvětluje mluvčí iniciativy Studenti pro školství Alexander Bürgermeister.

Pokud bude potřeba, bude kvůli pochodu kolem poledne postupně uzavírána doprava v centru Prahy. Kolik škol se do protestů zapojí, odbory ještě neví. Páteční čísla prý ukazovala zhruba 6500 školských zařízení v celé republice, což odpovídá téměř 70 procentům.

Domečky tmavě červené barvy ukazují školy, které v pondělí zavřou. Oranžové značky patří školám, které protestní akci jen podpoří. Školy, které na mapě nejsou vyznačené, by mohly být v provozu, ale také jen nemusely o záměru stávkovat informovat sdružení Učitelská platforma. Je tedy potřeba si to u každé školy ověřit. Mapu sdružení stále aktualizuje.