Stávka na školách? Nejde o platy učitelů, říká odborářka. Je předčasná, upozorňuje poslankyně

Školské odbory kvůli chystaným škrtům v rozpočtu vyhlásily na pondělí 27. listopadu celodenní výstražnou stávku. „Nejde nám o peníze navíc. Chceme, aby byl rozpočet kapitoly školství alespoň na takové úrovni jako v letošním roce," říká místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. „Stávka je předčasná. O rozpočtu se teprve jedná a je možné, že tam k nějakým dílčím změnám dojde," upozorňuje poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Pro a proti Praha 18:38 14. listopadu 2023

„Chápeme, že státní rozpočet a vůbec veřejné finance nejsou v kondici. My jsme od začátku, i když se schvaloval zákon, který učitelům slibuje peníze navíc, upozorňovali, že to bude stát strašně peněz. Navrhovali jsme rozložit to v čase. Ale zákon byl schválen a vedle toho se škrtají peníze,“ konstatuje Seidlová.

Navýšení peněz pro školství lze podle ní ovlivnit ještě při třetím čtení ve Sněmovně.

„Kdyby došlo ke shodě koaličních poslanců, aby teď při druhém čtení schválili navýšení kapitoly školství alespoň o těch pět miliard, tak by snížení sice nějaký dopad mělo, ale ne takový, jaký se teď připravuje,“ naznačuje.

Podle Zajíčkové je výše schodku státního rozpočtu plánovaného na příští rok definitivní a navyšovat se nebude.

„To, že se koalice domluví, že dojde ještě k nějakým přesunům, samozřejmě možné je. Ale nechci to předjímat a slibovat, že se tak stane. Je třeba si počkat,“ říká členka sněmovního školského výboru.

Připomíná také, že zvýšení výdajů na školství by bylo na dluh.

„Jako kantorka jsem se vždy u žáků snažila vytvářet postoje, které souvisí s finanční gramotností. A jedno z pravidel, které jako první zaznívá, je, že není dobré žít na dluh. Věřím, že k tomu takto přistupují i učitelé, ředitelé, kteří mladou generaci vychovávají. Musíme si všichni uvědomit, že je potřeba sešlápnout brzdu a že se na tom musíme podílet všichni, že nejde jen, aby se šetřilo v jednom resortu nebo ve třech resortech,“ zdůrazňuje.

„Copak investice do školství počítáme jako dluh? Vždyť je to investice do budoucnosti,“ reaguje Seidlová.

‚Školství je priorita‘

Místopředsedkyně školských odborů připomíná, že odboráři požadují více peněz do rozpočtu školství na příští rok nikoli kvůli navýšení platů učitelů, ale udržení platů ostatních pracovníků škol na současné výši.

„Ohlášená stávka není stávka učitelů, ale školských pracovníků. Tady se nejedná o platech učitelů, ale o tom, jestli budeme mít dostatek nepedagogických pracovníků, jestli je seženeme, protože mají nízké platy,“ vysvětluje.

Upřesňuje, že kapitola školství je navýšená o čtyři miliardy, z toho jde 1,2 miliardy pro regionální školství. Se závazkem 130 procent průměrné mzdy pro učitele se podle ní navýšení blíží k osmi miliardám.

„Rozpočet kapitoly školství by měl být navýšený alespoň o tyto peníze, ale tak to není. Je tam schodek, kde chybí šest miliard. A jestliže nebude zbývat na ostatní pracovníky ve škole tak, aby zabezpečili její chod, ať už provoz, nebo i vzdělávání, bude se to muset dotovat z peněz na platy učitelů,“ naznačuje.

Zajíčková souhlasí s tím, že vzdělávání bylo v Česku roky podfinancované. Podle ní zaspalo dobu a trpí mnoha nedostatky. Současná vláda má školství v programovém prohlášení jako prioritu a podle ní se k tomu také hlásí.

„Kdyby se k tomu nehlásila, možná bychom tady neřešili pět miliard, ale třeba minus 15 nebo 30, o kterých jsme hovořili před třemi měsíci. Je vidět, že kapitola školství se posílila, našly se peníze. Doufám, že pokud by rozpočet nebyl v podobě, v jaké bychom si představovali, že by ještě v průběhu roku, pokud by se uvolnily nějaké peníze, nakonec došlo k dohodě a tyto peníze by posílily právě sektor školství,“ nastiňuje.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu, který najdete výše. Moderuje Karolína Koubová.