Školské odbory chtějí ve středu stávkovat kvůli platům učitelů. Podle Plagy není protest na místě

Školské odbory se chystají ve středu stávkovat kvůli sporům s ministerstvem o růst platů. Radiožurnálu to potvrdila předsedkyně odborové Krajské rady Olomouc Eva Hrdličková. V dopise adresovaném zařízením, který má Radiožurnál k dispozici, se píše, že by ve středu měly být školy a školská zařízení zavřené. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO se zatím nechystá s odbory na téma platů jednat. Olomouc 12:10 1. listopadu 2019

„Jedná se o jednodenní stávku, jedná se o demonstrační stávku. Technicky by měly být všechny školy podchycené, záleží teď už jenom na učitelích, jak se k tomu postaví,“ uvedla Eva Hrdličková.

Odboráři nesouhlasí s navrhovaným růstem základů platů učitelů o osm procent, na kterém se tento týden domluvili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr školství Robert Plaga (za ANO). Odbory požadovaly navýšení tarifů o deset procent, jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti a kritizují ministra školství, že není schopen s odbory dostatečně jednat. Stávkou se tak chtějí vůči krokům ministra jasně vymezit.

Již dříve mluvčí odborářů Jana Kašparová pro Radiožurnál uvedla, že nižší částka je v rozporu s posledním jednáním s předsedou vlády a ministrem školství. „Bylo dohodnuto, že rozdělení by mělo být 75 procent do tarifů a 25 procent by měla být nadtarifní složka platu.“

Podle ministerstva školství jednání pokračují a poslední dopis psal ministru Plagovi předseda školských odborů František Dobšík 31. října. „Nerozumíme situaci, kdy pan Dobšík píše ve svém dopise, že prostor pro jednání ještě existuje, ale zároveň už údajně vyslal do škol dopis, že vyhlašuje stávku na 6. listopadu,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Ministr Plaga (za ANO) už dříve uvedl, že stávka není namístě. Premiér Babiš také řekl, že není o čem jednat.

Růst tarifů o osm procent představuje přidání od 1084 do 3534 korun podle délky praxe a kvalifikace.

Učitelé základních škol a středních škol si polepší od 2290 do 2986 korun. Při desetiprocentním přidání podle požadavku odborů by to bylo od 2863 do 3733 korun.

Vláda slíbila, že do konce volebního období by měli učitelé mít 150 procent svého příjmu z roku 2017, měli by tak vydělávat 45 tisíc korun hrubého.