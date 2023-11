Kolují nepravdivé informace, uvedl ke stávce Fiala. Vláda podle něj hodlá jednat, ale ne pod tlakem

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemůže ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí. „Ustoupili bychom od dobré budoucnosti,“ řekl premiér v den stávky ve školství. Vláda voličům slíbila, že dá dohromady veřejné finance, ozdravný balíček a připravovaná důchodová reforma jsou podle premiéra nezbytné kroky. Fiala kritizoval odbory, vláda s nimi prý dlouhodobě jedná. Zájem domluvit se by ale musely mít obě strany, uvedl na adresu odborů. Praha 10:45 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda možná dělá chyby, jako každá vláda na světě, ale plní sliby, se kterými získala důvěru voličů, tvrdí premér Petr Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsem připraven vždy jednat, ale ne pod tlakem, ne za této atmosféry, to žádné jednání nemá smysl. Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem a hrozbou dalších protestů, tak jsme samozřejmě připraveni jednat,“ řekl Fiala.

Správnost opatření, proti kterým se stávkující vymezují, obhajuje i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Na síti X v pondělí uvedl, že zřejmě jedinou chybou vlády je to, že se jí nepodařilo významnou část společnosti přesvědčit o nutnosti penzijní reformy a konsolidace veřejných financí.

„Zvlášť mě mrzí stávka ve školství. Chápu obavy učitelů z nedostatku financí a snížení kvality vzdělání. Ale (ministr školství) Mikuláš Bek (STAN) udělal hodně pro to, aby tyhle obavy rozptýlil,“ uvedl Rakušan a zmínil například zvýšení školského rozpočtu.

Fiala vidí za stávkou ve školství a dalšími protesty snahu odborářských předáků zviditelnit se.

„Jako rukojmí drží celou zemi a její zdravou budoucnost,“ prohlásil ministerský předseda.

„V politologii se často říká, že odbory protestují tam, kde nejsou schopny dosáhnout svých cílů prostřednictvím vyjednávání, protože jsou slabé. Tak já myslím, že i toto je příklad toho, co se odehrává v Česko,“ řekl Fiala. Uvedl ale také to, že právo na stávku a protesty respektuje, obojí patří k demokracii.

Nutné, ale bez potlesku

Kolem stávky ve školství podle premiéra kolují nepravdivé informace, které ovlivňují protestující. Nebudou se masivně rušit úvazky ani rozdělené třídy, uvedl Fiala. Vláda i v rozpočtově složitých dobách přidává do školství peníze, zůstává pro ni prioritou a usiluje o zvýšení atraktivity učitelského povolání, dodal.

Vláda možná dělá chyby, jako každá vláda na světě, ale plní sliby, se kterými získala důvěru voličů, uvedl Fiala a zdůraznil hlavně snahu dát dohromady veřejné finance a zpomalit zadlužování.

„Některé věci nevyvolávají potlesk, ale jsou nutné,“ řekl ke schválenému ozdravnému balíčku.

„To, co jsme udělali, vyvolává sice protesty odborů, ale zvyšuje to důvěru mezinárodního prostředí, ratingových agentur, což je důležité pro zahraniční investory a pro ekonomický úspěch naší země,“ uvedl Fiala, podle nějž lidé v Česku pocítí pozitivní výsledky už příští rok.

Ozdravný balíček vláda podle ministerského předsedy koncipovala tak, aby nezasáhl výrazně žádnou sociální či profesní skupinu. „Celková míra zdanění zůstává pro občany stejná, jako když jsme nastoupili do vlády, a opatření žádnou sociální nebo profesní skupinu neohrozí. Začali jsme šetřit především na straně státu,“ řekl premiér.

Rakušan se chce po skončení stávky vrátit k vysvětlování vládních kroků a toho, proč jsou nezbytné a „i při nevyhnutelných přešlapech v zásadě správné“.