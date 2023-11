Stávka škol je vyhlášená na pondělí. Odbory mění argumenty, mají nejasné požadavky, namítá Bek

Odbory vyhlásily na pondělí stávku škol. Kritizují, že se ministrovi nepodařilo na příští rok dojednat peníze navíc, které by zajistily lepší financování. Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun, o skoro čtyři miliardy korun více než letos. Podle odborů i tak chybí v rozpočtu peníze, a to téměř osm miliard. V rozhovoru pro Radiožurnál se hájil ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Praha 10:42 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč se podle vás jednání s odboráři nikam neposunula? Jsou požadavky nereálné?

Musím říct, že požadavky odborů jsou hodně nejasné a pořád se mění. Úplně jiné věci jsou napsané v dopise, který rozesílal předseda odborů Dobšík minulý týden rodičům. Tam se o žádné částce nemluví. Teď na tiskové konferenci mluví o osmi miliardách.

Každý týden se mění argumenty a v jednání neprobíhá o tom, že by odbory jasně řekly, co chtějí a vláda mohla vyjednávat o tom, jak se k tomu cíli přiblížíme. Nic takového neprobíhá.

Chápu, že odbory a učitelská veřejnost mají obavy, které se týkají kvality vzdělávání. Včerejší jednání poskytlo odborům další argumenty, protože k řádnému ohrožení kvality v souvislosti s úpravou tzv. PHmaxů (pozn. red. maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga financovaný ze státního rozpočtu) nedojde.

Také jsem odborům vysvětlil, že vláda je připravena využít prostředky, které ve státním rozpočtu nejsou v kapitole ministerstva školství. Už na konci září se vláda shodla, že bude pro změny ve školství využito čtyř miliard, které teď jsou v rezervě rozpočtu a budou převedeny po Novém roce, pokud nedojde k nějakému velmi neočekávanému vývoji v bilanci evropských fondů, to odbory vědí.

Úplně není pravda, že by neexistovaly další prostředky, které vláda chce využít pro podporu rozpočtu ve školství. Já jsem musím říct připraven dál jednat, ale požadavky se opravdu za chodu velmi proměňují a různí mluvčí hovoří o různých požadavcích.

Financování nepedagogů

Kabinet Petra Fialy dlouhodobě tvrdí, že vzdělávání je prioritou. Je tedy zásadní problém to, že nevíte, co a kdo a kolik peněz chce vyjednat? Proč nejdou vyjednat peníze navíc?

Já mluvím o jednání s odbory, jednání vlády je jiná věc. Včera porada ekonomických ministrů a koaliční rada potvrdily, že jsme připravení, že platí závazek, že kromě rozpočtu 269 miliard jsou další čtyři miliardy k dispozici, což je závazek z konce září.

Jsem připravený hledat cestu k tomu, aby byla rozptýlena obava o financování nepedagogů ve školách, tedy kuchařek, školníků, uklízeček apod., abychom dopady na tuto kategorii zaměstnanců minimalizovali. Ale žádný vyčíslený požadavek ze strany odborů v tomto směru nezazněl.

Odbory právě kritizují, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství. To je pravda, nebo není?

To je výsledek konsolidačního balíčku, shoda celé koalice schválená Parlamentem, rozhodnutí, které se týká všech sektorů financovaných z veřejné ruky. Netýká se to zdaleka jenom školství ve školství.

Situace je specifická v tom, že učitelům platy v příštím roce mají růst, protože to mají garantované zákonem. Rozpočet, který je projednáván ve Sněmovně, obsahuje navýšení položky na platy učitelů.

Ten pokrývá platy asistentů pedagogů podle dosud platného modelu. Odbory občas vyslovují obavy o financování pozic asistentů, které ale neprochází v roce 2024 žádnou změnou. Jedinou kategorií, která je v tuto chvíli situaci, kdy stále jednáme o dodatečných prostředcích, jsou nepedagogové.

Neobsazené pozice

Pokud nepedagogům, mezi které patří IT pracovníci, kuchařky, hospodáři, klesnou současné platy ještě o dvě procenta, budou to i dál důstojné platy? Mají důstojné platy teď?

Záměrem vlády není regulovat přímo výši těch platů, ale objem těch platů. U nepedagogů je ve školství 80 000, ze kterých 8 000 pozic je neobsazených. Ve všech resortech se už neobsazené pozice staly prvním místem, kde se hledá úspora ve chvíli, kdy je potřeba stabilizovat veřejné finance.

Je také potřeba říct, že praxe škol v tom, jak organizují např. stravování nebo úklid, je velmi odlišná. Jsou školy, které zadávají tyto služby externím firmám. Jsou školy, které využívají společných kapacit třeba ke stravování, zřizovatel má více škol a vaří pro mnohem více dětí a dochází tak k významným úsporám. Jsou zřizovatelé, kteří tento prostor buď nemají, nebo nevyužívají.

My centrální normativně stanovujeme rozpočet pro tuto část provozu škol a podle mého soudu je toto věc, která se musí v budoucnu řešit nějakým jiným uspořádáním ve spolupráci se zřizovateli, protože praxe škol je velmi rozdílná.

Školské odbory nesouhlasí ani se snížením maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu, které navrhuje ministerstvo školství. Podle nich by to znamenalo zhoršení kvality výuky. Budete se snažit vyhovět v tomto ohledu?

Toto také není předmětem jednání s odbory z hlediska vyjednávání o číslech, což je předmětem jednání s asociacemi ředitelů škol, které v připomínkovém řízení vznášely připomínky k návrhu, který předložilo ministerstvo školství.

Je potřeba říct, že v základních školách návrh ministerstva školství říká, že by se 600 úvazků ze 75 000 přesunulo ze škol, které jsou hodně vysoko ve využívání systému, do škol, které jsou hluboko pod ním. To je změna, která prostě nemůže vést k zničení kvality základních škol.