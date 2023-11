Žádnou paniku, radí rodičům šéf asociace základních škol. O stávce musí být jasno nejméně tři dny předem

Česko čeká stávka na základních, středních a mateřských školách. Odbory ji vyhlásily na 27. listopadu. Ředitelé se nyní snaží zjistit, zda se do ní učitelé zapojí. Pokud ano, mohou některé školy zavřít. „Hlavně žádnou paniku,“ apeluje na rodiče šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz ale zároveň přiznává, že k odvolání stávky zřejmě nedojde. Nejzazší termín, kdy mají mít ředitelé jasno, je tři dny předem. Rozhovor Praha 13:06 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školské odbory rozhodly, že 27. listopadu se uskuteční celodenní stávka základních, středních i mateřských škol (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Školské odbory vyhlásily na 27. listopadu stávku. Jaké budou nyní vaše první kroky jako ředitele Základní školy Pečky na Kolínsku?

Pozval jsem si členy vedení školy a vysvětlili jsme si, jaká je situace. A uvidíme, co bude dál. Bylo to vyhlášeno teprve včera. Ještě to není zveřejněno všude, kde by to mělo být. Snažíme se zorientovat, jak to všechno je. Je jednoduché vyhlásit, že bude stávka, ale jakým způsobem, co a kde, to už je složitější část.

Jak se k vám dostávají informace z odborové organizace?

Pokud jsou na školách odbory, tak to jde přes odborovou organizaci. Tam, kde nejsou, tak to jde přes jiné kanály – weby, sdělovací prostředky a tak dále. Je to trochu komplikované.

Mateřské, základní i střední školy budou stávkovat. Odbory vyhlásily na konec listopadu celodenní protest Číst článek

Očekával jste, že odbory stávku vyhlásí, nebo to pro vás – asi jako pro rodiče – byl blesk z čistého nebe?

Odbory už delší dobu avizují, že jsou připraveny to takto řešit. Spadá to do jejich kompetence. Předpokládal jsem, že to bude formou hodinové výstražné stávky nebo něco podobného. Odbory se nakonec rozhodly pro celodenní stávku, což je mnohem složitější. Stávka jako taková nebyla až tak velkým překvapením, byť ten rozsah mě trošku překvapil.

Do stávky zbývá 19 dní. Na co se mají žáci a rodiče připravit? Předpokládám, že část škol bude zavřená. Mají své děti nechat doma? Co byste jim poradil?

V tuto chvíli bych poradil: hlavně žádnou paniku. Teď to samozřejmě vyvolává spoustu emocí. Ještě stále stávka nezačala. Otázkou je, zda se nepodaří další vyjednávání, které by stávku mohlo pozměnit nebo jakým způsobem se jednotlivé školy k výzvě připojí. Jsou tam možnosti od toho, že se škola stávky nezúčastní až po zavření školy. Je třeba, aby škola včas informovala rodiče a včas se připravila na to, jak to bude probíhat.

Očekáváte, že by školské odbory mohly stávku ještě odvolat?

Pokud by tam došlo k výraznému posunu v nastavení těch parametrů, tak věřím, že by ta situace nastat mohla. Byť nejsem až tak velký optimista.

Nejzazší termín: tři dny

Vy osobně budete jako ředitel školy stávkovat?

Jako ředitel školy v podstatě stávkovat ani nemohu, protože jsem zaměstnavatel. Musím zajistit provoz. Já osobně se stávkovat nechystám.

Stávka by podpořila ministra. Nemůže se přidat pouze učitelům, zdůrazňuje šéf školských odborů Číst článek

Kdo vlastně vyhlašuje, že na dané škole proběhne stávka a že se třeba škola i zavře?

Na stránkách školských odborů je poměrně přesný postup. Ředitel jako zaměstnavatel by stávku vyhlašovat neměl. Tam, kde nejsou odbory, tak tam je možné vytvářet stávkové výbory, které musí zaměstnavateli, tedy řediteli, s časovým předstihem oznámit, jak bude stávka probíhat, kdo se jí zúčastní, aby ředitel věděl, jak zajistit provoz školy.

Budete učitele přemlouvat, aby nestávkovali a přišli ten den do práce?

Přemlouvat je nebudu, je to jejich rozhodnutí. Jsou to dospělí lidé, kteří mají svůj vlastní rozum a jsou schopni za sebe zodpovídat. Je to na každém z nich.

Kdy mohou rodiče očekávat nějaké rozhodnutí, že škola zůstane otevřená, nebo se zavře? Je nějaký nejzazší termín, kdy by toto rozhodnutí mělo padnout?

Budeme se snažit, aby to bylo co nejdříve. Nejzazší termín, který existuje, jsou tři dny před zahájením stávky, kdy stávkové výbory musí řediteli oznámit, zda stávka bude a v jaké podobě.

Luboš Zajíc - ředitel ZŠ Pečky, prezident Asociace ředitelů základních škol | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas