Česko čeká jedna z největších stávek škol v novodobé historii, odhadují odbory. Mapa napoví, které zavřou

Rodiče a žáci po celém Česku vyhlížejí pondělní stávku ve školách. Odbory očekávají, že půjde o jednu z největších takových akcí od roku 1990. Kolik škol se ale do stávky zapojí, stále není jasné. Ve středu nicméně uplyne lhůta, dokdy musí mít ředitelé o stávce jasno. Sdružení Učitelská platforma postupně aktualizuje mapu, která napovídá, jaké školy zavřou a jaké stávku podpoří. Praha 14:51 22. listopadu 2023

Domečky tmavě červené barvy ukazují školy, které v pondělí zavřou. Oranžové značky patří školám, které protestní akci jen podpoří. Školy, které na mapě nejsou vyznačené, by měly být v provozu, je ale potřeba si to u každé školy ověřit. Mapu sdružení Učitelská platforma stále aktualizuje.

„Tato stávka bude zřejmě patřit mezi ty s největší účastí od roku 1990,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí školských odborů Jana Kašparová. „Stále se ještě z regionů hlásí další školy,“ doplnila. Počty stávkujících škol plánují odbory upřesnit až v pondělí dopoledne.

Také předseda středočeských školských odborů Jiří Sixta odhaduje, že by z jeho pohledu mělo jít o nejmasovější protest v historii.

„Podle mne je to jeden z největších projevů ve školství, jaký jsem za 35 let v oboru zažil,“ zhodnotil šéf rady školských odborů v Pardubickém kraji Oldřich Skalický. „Jde o největší protest škol po roce 1989. Podpora je obrovská a výjimečná,“ volil podobná slova předseda rady školských odborů v Plzeňském kraji Jan Plzák.

Mapa škol

Sdružení Učitelská platforma zveřejnilo mapu základních, středních a mateřských škol z celého Česka, které se chtějí do stávky zapojit. Mapu postupně aktualizují. Na starosti ji mají dva učitelé.

„V úterý večer bylo v mapě 1500 škol, které se zapojí do stávky. A myslím, že tu mám asi dalších 200 na doplnění,“ vypočítává pro iROZHLAS.cz Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy a učitelka litoměřického gymnázia, která se na tvorbě mapy podílí.

Podotýká, že další školy se hlásí. Zda a jak se do stávky zapojí, mohou dát vědět vyplněním formuláře. Následně se objeví v dané mapě. Mapa tak ukazuje jen část škol, které se do stávky skutečně zapojí.

„Mám nastaveno, že když přijde deset odpovědí, tak dostanu upozornění na e-mail. A ten mi chodí každé dvě minuty,“ přibližuje Mazancová. „Těch škol je opravdu hodně,“ hodnotí.

Zavřít, nebo stávku podpořit

Ve středu uplyne lhůta, kdy by ředitelé už měli mít o stávce jasno. Tři dny před jejím zahájením totiž musí stávkové výbory na školách oznámit, zda bude probíhat a v jaké podobě. A na řediteli je, aby rozhodl o provozu školy. Mohou buď zavřít, nebo stávku nějakou formou podpořit.

Uzavřené zůstane třeba gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, kde pondělní stávku podpořilo zhruba 50 z 53 učitelů. V Jihlavě se ke stávce připojí celá školní jídelna Základní školy E. Rošického a také čtyři pedagogové.

Například Základní škola na Malém náměstí v Chebu se v pondělí uzavře jen pro druhý stupeň, pro první stupeň by ale chtěla najít řešení, třeba zkrácenou výuku. Některé školy chtějí nechat otevřenou alespoň družinu.

Pracovníci Mateřské školy Zvoneček v Hradci Králové naopak stávkovat nebudou, ale protest podporují. „Sepíšeme pro rodiče informativní zprávu, že stávku podporujeme,“ uvedli.

Stejně se rozhodla třeba i písecká střední zemědělská škola. „Se všemi důvody, které k protestům vedou, souhlasíme. Ale nechceme tím způsobit komplikace studentům nebo rodičům, kdyby škola byla zavřená. Navíc stejně tu látku probrat musíme, a proto bychom promeškaný den někde doháněli. Proto stávkovat nebudeme,“ řekla ředitelka Marie Procházková.

„Máme školu, kde je v odborech jenom ředitel. Přestože nikdo ze zaměstnanců v odborech není, přiměli ho, aby mohli stávkovat. A škola bude zavřená,“ popisuje mluvčí školských odborů Jana Kašparová případ z praxe. Školu jmenovat nechtěla.

Někteří učitelé budou mít na sobě tmavomodré označení. Tmavě modrá je barvou školských odborů.

Nejzazší termín

Školy by měly rodiče o svém postupu během stávky informovat co nejdříve. Část to ale ještě neudělala, protože stále řeší, jak bude postupovat. A někteří rodiče začínají být naštvaní.

„Zaznamenávám na sociálních sítích spoustu rozčilených rodičů,“ podotýká Mazancová z Učitelské platformy.

„Stávka záleží na počtu zaměstnanců. Pokud ředitelé zjistí, že bude stávkovat osmdesát procent lidí, tak školu zavře. Ale pokud jich bude stávkovat jen pár, tak vyřešit provoz a komunikovat to s rodiči je trochu složitější a chvíli to trvá,“ uzavírá.

Na informování rodičů se zaměřují třeba školy v sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji, které se do pondělní výstražné stávky zapojí. Řada rodin nemá přístup k internetu, kde školy postup během stávky primárně oznamují. Informace proto vylepují dětem do žákovských knížek, sdělují je rodičům osobně, vyvěšují letáky.

Někteří rodiče učitele v protestu podporují. A podepisují třeba celorepublikovou petici, která vznikla v Olomouci. Svůj podpis už připojilo zhruba 700 lidí.

Kolik škol, alespoň odhadem, se v Česku do stávky zapojí, nebyly schopné říct ani školské odbory, ani ministerstvo školství.