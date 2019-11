Na platy učitelů by mělo jít dalších pět miliard, požadují zástupci odborů a průmyslníků

Předáci odborů a průmyslníků žádají po premiérovi a všech poslancích, aby vyčlenili na školství pro příští rok ještě pět miliard korun navíc. Dopis s touto výzvou odeslali poslancům den po stávce učitelů. „Tato iniciativa vznikla už 24. září při projednávání státního rozpočtu na tripartitě,“ vysvětluje předseda Českomoravské komory odborových svazů Josef Středula. Dvacet mINUT RADIOŽURNÁLU Praha 20:57 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula | Zdroj: Úřad vlády ČR

Dopis odbory a průmyslníci odeslali den po stávce učitelů záměrně. „Dali jsme dostatečný prostor, aby mohlo dojít k dohodě, k té nedošlo. Přicházíme s iniciativou, která je podle nás řešením rozjitřené situace,“ dodává.

Stávka podle něj byla výborně připravená a zorganizovaná. „Jestliže více než 80 procent pracujících ve školství požadavky podpořilo, je to nevídané,“ zdůrazňuje Josef Středula. Číslo 80 procent získal prostřednictvím Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Ve středu přitom na Radiožurnálu předseda školských odborů prohlásil, že přesný údaj o tom, kolik zaměstnanců ve školství stávku podporuje, nezná. „80 procent se vyjádřilo našim odborovým organizacím, že se stávkou sympatizují, ale s tím, že existují důvody, proč se nepřipojují nebo proč zvolili jinou formu,“ říká k tomu Josef Středula.

Dalších pět miliard

Školské odbory ve středu stávkovaly proto, že by příští rok učitelé měli dostat přidáno do tarifů jen osm procent a další dvě procenta by šla na odměny.

Místo tohoto požadují celých 10 procent přímo do tarifních mezd. Součástí nynějšího požadavku, který odbory a průmyslníci vyjádřili ve svém dopisu poslancům, ale je, že by platy měly stoupnout až o 15 procent. Do školství by podle nich mělo jít dalších pět miliard, a to na platy učitelů.

Jak na výzvu odborů a průmyslníků reagují oslovení politici? Odkud by se měly peníze vzít? A proč tento požadavek nezazněl naplno už při středeční učitelské stávce? Poslechněte si celý rozhovor.