Proč většina škol vstupuje do pondělní stávky? Omezení výuky, úklid za 18 tisíc a rušení úvazků

Do pondělní stávky se podle odborů zapojí přes 70 procent škol, tedy nejspíš nejvíc za posledních 30 let. Jedním z nejčastěji zmiňovaných požadavků je navýšení platů kuchařek nebo školníků na alespoň důstojnou úroveň. Není ale jediným. Některé školy by navíc kvůli nižším dotacím hodin musely osekat nabízené semináře a některé pedagogy dokonce propustit. Stávka škol Praha 19:09 25. listopadu 2023

Stávkující ředitelé kritizují, že jsou platy nepedagogických pracovníků už teď velmi nízké a ministerstvo navrhuje celkový objem peněz pro ně ještě snížit o dvě procenta. Petr Lehký, který vede hradeckou základní školu Úprkova, k tomu dodává, že si fungování školy bez kuchařek nebo školníka představit nedokáže.

„Když se podívám na uklízečky, tak mají při plném úvazku 18 tisíc korun. Tabulkový plat nejspíš takto zůstane, protože to vláda nechce měnit, ale zmizí mi ta část nadtarifní, abych mohl dát těmto zaměstnancům adekvátní odměnu,“ říká.

Původní návrh rozpočtu pro resort školství měl ohrozit asi 17 tisíc z celkem 80 tisíc pozic. Ministr Mikuláš Bek z hnutí STAN ale tento týden oznámil, že jich bude míň. Rušit by se podle něj mělo maximálně osm tisíc pozic s tím, že jde o neobsazená místa.

Další častou výtkou je snížení proplácených hodin, takzvaných PH maxů, tedy limitu počtu odučených hodin, které škole proplácí ministerstvo. A ty by se podle návrhu resortu měly snížit, u středních škol o 15 procent a u základních o šest procent.

Ve středu pak ministr Bek řekl, že u základních škol nakonec půjde jen o pět procent a součástí nařízení budou další změny, které by měly přesněji zacílit redukci PH maxů. Ani původní návrh by ale podle Beka neznamenal drastickou redukci úvazků.

Propouštění? 600 úvazků

„Bavíme se o 600 úvazcích ze 75 tisíc. Obavy z toho, že by taková změna vrátila zpět individualizaci výuky, zabránila dělení tříd tam, kde je to rozumné, nebo zabránila tandemové výuce, jsou neopodstatněné,“ uvedl Bek.

S tím stávkující školy ale vůbec nesouhlasí. Například na zmiňované hradecké základní škole by snížení PH maxů znamenalo, že bude muset zrušit 30 hodin. To číslo je takhle vysoké, protože škola má větší část hodin v režimu právě zmiňované tandemové výuky.

Jde o hodiny, kde se třídě věnují dva učitelé naráz. A to umožňuje třeba při výuce matematiky nebo jazyků rozdělit třídu podle schopností a znalostí žáků.

Stávkující ředitelé se tak shodují, že resort uškodí školám, které se snažily zlepšit výuku a využít všech proplácených hodin.

Stávkující ředitelé se tak shodují, že resort uškodí školám, které se snažily zlepšit výuku a využít všech proplácených hodin. „Snažili se zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, zvýšili jí. Teď jim najednou stát, který je tři čtyři roky povzbuzoval, říká, že je to moc drahé a zase vám to vezmeme,“ vysvětluje Petra Mazancová z Učitelské platformy.

Silně proti snižování PH maxů jsou i střední školy, u kterých by počet proplácených hodin klesl oproti současnému limitu na 85 procent. Například v Ústeckém nebo Libereckém kraji by kvůli tomu museli měnit plány výuky na většině gymnázií. A pro některé z nich by byl zásah tak významný, že by zřejmě musely propustit i některé učitele.

„Ze sedmnácti gymnázií v Ústeckém kraji jich deset je nad 90 procent. Nějakých pět šest gymnázií se opravdu blíží hranici téměř 100 procent. To znamená, že tam skutečně bude na pořadu dne propouštění pedagogů,“ říká Radka Brejchová, která je ředitelkou ústeckého gymnázia Jateční.

Gymnázium, které Brejchová vede, propouštění učitelů nečeká. Dodává ale, že její škola třeba nebude moct otevřít nové semináře, které plánovala pro další roky a kterými chtěla zlepšit nabídku pro studenty.