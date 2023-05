Šéf odborového svazu KOVO: Ke stávkové pohotovosti vedly i výhrůžky vlády, že není prostor pro jednání

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou odpoledne jednat o konsolidačním balíčku a změnách penzí, které kabinet představil minulý čtvrtek. Podle vedení Českomoravské konfederace odborových svazů změny míří proti zaměstnancům a jejich rodinám a také proti důchodcům. Výsledkem jednání vedení odborů je okamžité vyhlášení stávkové pohotovosti. „Nejde jen o nějaké gesto,“ upozorňuje předseda nejsilnějšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Rozhovor Praha 13:29 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Znamená vyhlášení stávkové pohotovosti, že skutečně připravujete stávku, nebo je to zatím spíš symbolické gesto?

Jsem rád, že se kolegové přidali k výzvě odborového svazu KOVO a stávkovou pohotovost podpořili. Určitě to není jen nějaké gesto. Myslím si, že pokud s námi vláda nebude jednat a nebude se nějakým způsobem snažit upravit daňovou i důchodovou reformu, je stávka opravdu velice reálná.

Jednali jste už detailněji o tom, jak by případná stávka mohla vypadat? Jak by byla dlouhá, jestli by se odehrála jen v některých oborech, nebo by šlo o generální stávku?

Vzhledem k tomu, že to podpořily všechny odborové svazy napříč spektrem, tak by se stávka mohla odehrávat ve všech odvětvích. Nicméně je tady pořád prostor pro nějaké jednání a pevně věříme, že si vláda uvědomí své chybné kroky.

Pokud by ke stávce došlo, kdy by to bylo?

To si myslím, že je ještě předčasné. Před tím je ještě spousta kroků.

Říkáte, že vláda s vámi ještě může jednat – za jakých okolností byste stávku vyhlásili? Co může vláda udělat pro to, aby stávka nebyla?

Zaprvé bych chtěl říct, že vláda s námi jejich reformu, jak daňovou, tak důchodovou, vůbec neprojednávala. Podle mě byl velice narušen sociální dialog. Změny budou mít dopad zejména na zaměstnance a lidi, kteří to odnesou nejvíc. Určitě budeme jednat o tom, aby se nějak redukovaly jejich požadavky, které dali do důchodové i do daňové reformy.

Stotisícový dopad

V pondělí odpoledne o balíčku bude jednat tripartita. S čím odbory na jednání půjdou, co jsou vaše priority? Co se budete především snažit změnit?

Je nutno dodat, že naši experti pořád ještě propočítávají dopady. Nyní jsme se dostali na částku, která by na průměrnou rodinu vycházela zhruba na 100 tisíc korun ročně, to je pro nás nepřijatelné. Jednat budeme i se svazy, které nejsou v rámci konfederace. Vidím tam vzájemnou podporu. Jednání tak podle mě budou opravdu tvrdá a k jednotlivým položkám se vyjádříme.

Můžete už teď konkrétně říct, co vám v balíčku vadí nejvíc? Je logické, že všechno asi změnit nepůjde – co budou ty priority, na které se při jednání zaměříte?

Samozřejmě nám vadí, že se všechno zdraží. Zdraží se vodné, stočné, léky, pohonné hmoty… Myslíme si, že tohle není boj s inflací, na který by se vláda měla zaměřit. Vadí nám také opatření v souvislosti s benefity – v rámci kolektivních smluv máme pro zaměstnance v benefitech navázány desítky tisíc. Tam by reálná mzda klesla ještě prudčeji než nyní při tak vysoké inflaci. To je pro nás nepřijatelné.

Velkou obavu cítíme rovněž také v dotačních programech. Když zmíním třeba ocelářství, tak tam putují nějaké peníze, co se týče kompenzací a emisních povolenek, a přijít o ně by mohlo znamenat enormní dopady na ocelářské firmy.

Důchodová reforma

Chápu tedy, že prioritou je nastavení sazeb DPH a toho, co ve které sazbě je, a potom zdanění benefitů?

Určitě. Budou tam ale i jiné věci, jako je důchodová reforma. Ministr Jurečka nám na naší radě odborového svazu KOVO slíbil, že se neprolomí hranice 65 let. Když se dnes podíváme do materiálů, tak bych já, který mám pod 50 let, měl jít do důchodu někdy v 67 letech, přestože jsem dvacet dva let pracoval u pece v ocelářství.

Premiér Petr Fiala v neděli v České televizi řekl, že vláda nebude ustupovat žádnému nátlaku. Uvedl, že v zásadních věcech není prostor pro změnu balíčku a že změna je možná jenom v případě nedokonalostí v návrzích nebo evidentních chyb. Ovlivnila tato jeho slova vaše dopolední jednání?

Určitě ovlivnila. Stávkovou pohotovost jsme přijali i na základě toho, že vláda vyhrožuje, že už není prostor pro žádné jednání.

Kromě stávkové pohotovosti, jednali jste i o dalších možných protestech, třeba o demonstracích nebo dalších akcích?

Samozřejmě že jsme o tom jednali. Máme plán, který se bude postupně vyhodnocovat. Dnes jsme přijali stávkovou pohotovost, na to budou navazovány naše další aktivity. Zítra máme na Českomoravské konfederaci odborových svazů tiskovou konferenci, kde se dozvíte další informace.