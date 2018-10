Výhrůžky vězením či únosem dítěte. Pět příslušníků StB půjde po 40 letech k soudu za šikanu chartistů

K pražskému obvodnímu soudu se už brzy dostane skoro 40 let starý případ, který souvisí s šikanou a vyhrožováním ze strany StB. Pětice obžalovaných podle spisu na přelomu 70. a 80. let extrémně nevybíravým způsobem tlačila chartisty a disidenty k emigraci. V rámci takzvané akce Asanace se vyhrožovalo únosem dětí nebo lámáním kostí. Radiožurnál zjistil jména všech pěti obžalovaných i čtyř poškozených. Praha 10:22 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poškozený Jaroslav Jeroným Neduha | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Jaroslav Jeroným Neduha je kytarista a zpěvák spojený se skupinou Extempore. Je jedním z poškozených v novém případu souvisejícím s akcí Asanace. Přes deset let si pro něj domů nebo do práce chodili příslušníci StB. Chtěli, aby Neduha donášel. Později, aby emigroval. Poslední kapkou pro něj bylo, když dostal na výběr dvě možnosti - odejít ze země, nebo čelit obvinění ve smyšlené kauze zneužívání nezletilých.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Radiožurnál zjistil, že kvůli krutým donucovacím metodám stane u soudu pět někdejších příslušníků StB. A to i skoro 40 let po údajném zneužití pravomoci. Reportáž Veroniky Hlaváčové

„Mě prudili třeba čtyři nebo pět hodin u výslechu. Při posledním výslechu mi bylo řečeno, že dostanu 8 a půl roku nepodmíněně, nebo odjedu do Vídně. Dobrovolně jsem neodcházel. Člověk byl ve stresu. Když jsem odjížděl, tak mi cukalo oko, klepal jsem se,“ popisuje reportérce Radiožurnálu Jaroslav Jeroným Neduha.

Teď půjde jako poškozený svědčit k soudu. Po 40 letech tak uvidí lidi, kteří mu, jak tvrdí, zničili kariéru hudebníka.

„Já se domnívám, že by ti lidé měli být nějak potrestáni. Pro nás to bude zadostiučinění, protože páchali takové věci. Oni říkají, že sloužili tehdejšímu zřízení, ale kdo by měl v těle trochu cti, tak by se k tomu nepropůjčil.“

Do Rakouska emigroval i chartista Jiří Chmel. Je to další poškozený. Kvůli StB byl ve vězení za pobuřování, přišel také o práci.

„Panovala taková trošku poraženecká nálada, protože ta akce Asanace byla opravdu ostrá. V mnoha případech to znamenalo i mučení lidí. Mně konkrétně se nic takového nestalo, ale souběh věcí mě přinutil, že jsem na ty jejich nestoudné návrhy přistoupil,“ říká po letech Jiří Chmel.

Promlčeno. Chartista Hanzlík nemá nárok na náhradu za majetek, o který přišel při akci Asanace Číst článek

Dalšími dvěma poškozenými jsou v případu hudebník Vratislav Brabenec, saxofonista The Plastic People of the Universe, kterému vyhrožovali únosem dcery, a Jana Převratská. Ta dnes žije v Kanadě, ve svazcích StB má krycí jméno Labuť.

Obžalovaní příslušníci StB

Obžalobu vznesla na základě práce Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu státní zástupkyně Zdeňka Galková. Přibližuje, co je ve spisu.

„Trestný čin je zneužití pravomoci úřední osoby, kromě standardního vyhrožování obecně, kromě šikanování v zaměstnání a bydlišti, opakovaných domovních prohlídkách, nucené změny zaměstnání, případně zadržení na 48 hodin prakticky bez důvodu, tak u některých osob přímo docházelo ze strany příslušníků StB k vyhrožování, ublížení na zdraví, zlámání kostí. Jednomu vyhrožovali únosem dcery a dítěte,“ popisuje státní zástupkyně.

Obžalovaní jsou někdejší příslušníci StB. Zbyněk Dudek, Jaroslav Maryško, Jiří Šimák, Karel Hájek a Rudolf Peltan. Podle spisu zneužili pravomoc úřední osoby. Hrozí jim 3 až 10 let za mřížemi. Dudka a Šimáka už soudy v minulosti odsoudily za podobné zločiny.

S obžalobou nesouhlasí, blíže případ ale komentovat nechtějí. Například Hájek, který se živil jako advokát, žádost o rozhovor odmítl.

„Vůbec se k tomu nechci vyjádřit. Na shledanou,“ odmítl žádost o vyjádření.

Rudolf Peltan byl na přelomu 70. a 80 let šéfem tří spoluobžalovaných. O jejich údajné šikaně zadržených prý nevěděl. Dnes je Peltan členem KSČM a končí mu mandát zastupitele ve Zdicích na Berounsku.

Novým členem Rady ÚSTR se stal Palouš. Mluvčí Charty 77, spoluzakladatel Občanského fóra Číst článek

„Čekáme, kdy bude svoláno jednání. Rozhodující bude, jak soudkyně nebo soudce celou záležitost posoudí.“

Další žaloby nejsou vyloučené

Případ projedná Obvodní soud pro Prahu 1, který zatím nenařídil termín hlavního líčení.

O akci Asanace se dál zajímá Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu. Nevylučuje, že se objeví i skoro 40 let po údajných trestných činech další obžaloby. Od roku 1995, kdy úřad funguje, bylo odstíháno přes 30 lidí.

Vedle Asanace pracuje úřad také na akci, kterou Státní bezpečnost pojmenovala krycím jménem „Prevence“. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu to potvrdil v písemném vyjádření pro Radiožurnál:

„Zabýváme se také dalšími případy nezákonného postupu StB vůči odpůrcům režimu. K těm patřilo např. šikanózní odebírání invalidních důchodů nepohodlným osobám s cílem dostat poškozené osoby do existenční nouze. Taková akce probíhala pod krycím názvem Prevence. Bližší podrobnosti vám však nemůžeme k této akci uvést, neboť případ je v šetření.“

Trestné činy z dob minulého režimu nejsou promlčené za třech podmínek. Za situace, kdy byly spáchané z politických důvodů, kdy za ně pachatel už nebyl potrestán a také pokud dotyčnému hrozí nejméně desetiletý trest vězení.

Akce Asanace se týká přelomu 70. a 80. let. Vyšetřovatelé Státní bezpečnosti donutili k odchodu ze země třeba písničkáře Svatopluka Karáska nebo herce Pavla Landovského.

Vyrozumění poškozených o podání obžaloby | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas