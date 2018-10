‚Bylo jasné, že to jsou fízlové.‘ Za podpis Charty 77 musela emigrovat, příslušníky StB čeká soud

Jana Převratská pracovala jako zdravotnice či vychovatelka. V roce 1977 ale podepsala Chartu a spadla tak do skupiny lidí, kterou chtěla StB dostat z tehdejšího Československa. Zažila brutální výhružky i přepadení. Je poškozenou v případu, který se dostane po 40 letech k soudu. Toronto, Praha 12:30 22. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkem StB donutila k emigraci skoro 300 lidí, zhruba 15 procent veškerých signatářů Charty 77 | Foto: Hynek Glos | Zdroj: Profimedia

„Jsem ráda, že se o to konečně někdo zajímá. Zadostiučinění to je, ale je to i trauma. Vracet se k těmto věcem není jednoduchý,“ okomentovala Jana Převratská pro Radiožurnál novou obžalobu pětice někdejších příslušníků Státní bezpečnosti.

Jana Převratská na rozhovor kývla vůbec poprvé. Jak sama říká - dodnes má z přepadení před domem trauma

Dnes 73letá žena nuceně emigrovala do Kanady a v Torontu žije dodnes. V Československu pracovala jako učitelka nebo zdravotnice. Byla také vychovatelkou v pražském Jedličkově ústavu.

Desítky výslechů i přepadení

Podepsala ale Chartu 77, a proto se jí týkala akce s krycím názvem Asanace.

Zažila asi 80 výslechů, jednou dostala během zadržení do pití i omamnou látku. „Zjistila jsem, že jsem zdrogovaná, že jsem nestabilní a že se musím na schodech držet. Že jsem požila nějakou drogu, která mě ovlivnila.“

Jana Převratská vzpomíná i na to, jak ji příslušník StB vyhrožoval lámáním kostí a mlácením.

Nejhorším zážitkem pro ni ale bylo přepadení před domem v pražském Braníku. „Šla jsem domů, zjistila jsem, že za mnou jdou kroky, měla jsem hrozný strach, na poslední chvíli jsem se rozběhla, ti muži také, začali mě tahat ze dveří. Dostala jsem se z toho, vběhla jsem do prvního patra. Běžela jsem se podívat z okna a bylo jasné, že to jsou fízlové,“ vzpomíná.

„V tu chvíli jsem se zhroutila. Několik hodin jsem ležela a nemohla se hýbat.“

K pražskému obvodnímu soudu se dostane její případ už brzy. Týká se i dalších tří poškozených.

Celkem StB donutila k emigraci skoro 300 lidí. „Je to zhruba 15 procent veškerých signatářů Charty 77,“ říká historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna.

Obžalovaní někdejší příslušníci StB nechtějí aktuální obžalobu komentovat. Jeden z nich proti ní podal neúspěšně stížnost.

Vyrozumění poškozených o podání obžaloby | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas