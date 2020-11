Nejhorší železniční nehoda. Před 60 lety se srazily vlaky u Stéblové, při neštěstí zahynulo 118 lidí

V sobotu uplynulo přesně 60 let od největšího železničního neštěstí v české historii. Byl mlžný podvečer 14. listopadu 1960, když se u Stéblové na Pardubicku čelně srazily dva osobní vlaky. Příčiny nehody nejsou dodnes úplně vyjasněné. Stéblová 19:32 14. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V podvečer 14. listopadu 1960 zahynulo u Stéblové 118 lidí (ilustrační foto) | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Velká rána, trošku jsme popadali na zem. Šel jsem dopředu a tam už jsem viděl dva vlaky v sobě. Katastrofa, hrůza, panika, nářky, tma,“ tak popisoval před pěti lety událost Jaroslav Peterka, který nehodu zažil, když mu bylo 17 let.

Osobní vlak od Hradce Králové tažený parní lokomotivou měl ve Stéblové jako vždy počkat na protijedoucí motorový vlak jedoucí z Pardubic. Z dodnes nejasných příčin ale dal strojvedoucí pokyn k odjezdu.

„Když výpravčí zaznamenal, že mu odjíždí vlak, vyběhl za ním, pískal na píšťalku a kroužil v ruce baterkou, čímž dával návěsť Stůj, zastavte všemi prostředky,“ řekl Českému rozhlasu Pardubice Oldřich Čížek z Pardubického spolku historie železniční dopravy.

Nikdo z posádky neřešil, že motorový vlak od Pardubic ještě nepřijel, a že návěstidla jsou v poloze stůj. Katastrofa byla už nevyhnutelná.

„Strojvedoucí se vzájemně zpozorovali asi na vzdálenost 80 metrů. Motorák s několika připojenými vozy neměl proti mnohem těžší parní lokomotivě téměř žádnou šanci. Střetová rychlost byla někde mezi 110-120 km/h. Parní lokomotiva projela prvním motorovým vozem a většina lidí z tohoto vozu zahynula přímo při tomto mechanickém poškození. Pořád to ale ještě nebylo to nejhorší.“

Topič parní lokomotivy totiž v souladu s předpisy vysypal obsah kotle do popelníku. Odtamtud se ale oheň dostal i na koleje, kde bylo vylitých přibližně 100 litrů nafty ze zničeného motoráku. Co nezničil náraz, dokonal pak oheň.

„Začalo to pomalinku hořet, tak jsme začali ty lidi, co leželi nejblíž, odtahovat. Za chvíli to bouchlo, tak jsme je odtahovali ještě dál, kdyby došlo k dalšímu a většímu výbuchu,“ vzpomínal na nehodu Jaroslav Peterka v reportáži Jaroslava Skalického.

Celková bilance byla nakonec 118 obětí a přes 100 zraněných. Nehodu dnes připomíná pomníček vedle trati nedaleko obce Stéblová.

Dnes je to 60 let od železniční nehody ve Stéblové u #Pardubice. Čelní srážka dvou osobních vlaků a následný požár stály život 118 lidí. Dalších víc než 100 bylo zraněných. Dodnes nejhorší železniční nehodu na našem území připomeneme i ve vysílání @CRozhlas.

Foto: ČTK pic.twitter.com/UqLju4wvI9 — Josef Ženatý (@josefzenaty) November 14, 2020