OBRAZEM: ‚Už to není ta vesnice, co jsem znal.‘ Úklid ve Stebně pokračuje, pomohli i studenti

Pět dní poté, co vesnici poškodila bouře downburst, obyvatelé Stebna pokračují v odklízecích pracích. V úterý jim na pomoc přijeli studenti i učitelé z Gymnázia Žatec, který je od obce vzdálený přes šedesát kilometrů. „Byly to neuvěřitelně tahavé děti. Nevím, kolik jich bylo, protože pracovaly po celé vesnici, ale ty, co jsem měl možnost vidět já, tak bez řečí udělaly cokoliv. Neuvěřitelný děti,“ pochvaloval si předseda Okrašlovacího spolku Stebno Tomáš Ratiborský pomoc dobrovolníků.

V této chvíli je podle něj velká část vesnice uklizená, je proto potřeba začít přemýšlet o dalších pracích. „Teď je potřeba začít revitalizovat, potřebujeme, aby přijeli odborníci a řemeslníci. Dnes tu začal fungovat Člověk v tísni, a ten si řadu věcí převede na sebe,“ vysvětlil Ratiborský s tím, že doteď byla organizace dobrovolnických prací poměrně chaotická.

Domy ve čtvrtek ničila bouře i na severozápadě Čech. Nešlo o tornádo, ale jev zvaný downburst Číst článek

I jeho majetek přírodní živel poničil. Přišel o střechu, bouře mu poničila zahradu a zdevastovala také desítky let staré stromy. V případě, že by to bylo možné, neváhal by využít avizovanou pomoc státu na opravu svého domu. „Člověk může být hrdina s čímkoliv, ale když jde o moje bydlení, tak se není za co stydět.“

Materiální pomoci je podle Ratiborského na místě dost, lidé ale mohou poslat příspěvek na transparentní účet Okrašlovacího spolu Stebno. K úternímu večeru na něm byly téměř dva miliony korun.

V pondělí redakci iROZHLASU.cz starosta Kryr Miroslav Brda, pod něž Stebno spadá, řekl, že předběžná škoda se pohybuje mezi 80 až 100 miliony korun.

Původně se meteorologové domnívali, že obec poškodilo tornádo stejně jako na Moravě, později však jev identifikovali jako tzv. downburst, jev nemá český ekvivalent. Meteorolog Radek Tomšů z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v pondělí Radiožurnálu řekl, že downburst dokáže napáchat podobné škody jako tornádo.

Downburst Meteorologický jev zvaný downburst je silný sestupný proud, který se vyskytuje v bouřkách. Může dosahovat stovek až desítek kilometrů. V místě bouře dochází k ochlazení a vítr může dosahovat rychlosti až 200 kilometrů za hodinu. V závislosti na výskytu srážek v okolí ho může doprovázet déšť nebo krupobití. Zdroj: meteopress.cz