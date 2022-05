Vesnici Stebno na Lounsku v červnu poničila vichřice. Teď řeší, jak obnovit obecní altán a náves

Velký dřevěný přístřešek před vichřicí býval centrem místního společenského dění.

„Celá tahle linka se dá zavřít, ale zároveň otevřít,“ představují architekti model altánu členům pracovní skupiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jany Vitáskové ze Stebna:

„Budeme projednávat, jakým způsobem ten altán bude využíván, jak budou vypadat vnitřní dispozice a materiálové řešení,“ popisuje Radek Prokeš, který je jedním z autorů projektu na obnovu stebenské návsi a taky altánu. Teď se pozornost přítomných, mezi kterými je i nezávislý starosta Miroslav Brda, upíná právě k altánu.

„Nějaký návrh tady je, bohužel na něm ale není shoda, takže to teď musíme dovést do nějakého konce,“ říká Miroslav Brda.

Bouří zasažená obec Stebno vydá většinu peněz z veřejné sbírky na obnovu obecního majetku Číst článek

Na otázku, v čem je tedy rozpor, reaguje starosta následovně: „To ať si řeknou tady …“ ukazuje na členy Okrašlovacího spolku Stebno Luďka Proška a Zdeňka Kubíka. Těm vadí, že chyběla alternativa. Dostali na výběr jenom jeden typ altánu, který před nimi dneska stojí. „My bychom úplně nejvíc chtěli ten původní altán…“

OBRAZEM: ‚Už to není ta vesnice, co jsem znal.‘ Úklid ve Stebně pokračuje, pomohli i studenti Číst článek

„… který je černou stavbou, tudíž nemůže zůstat v téhle podobě stát,“ upozorňuje architektka Martina Havlová a její kolega Radek Prokeš navazuje: „Nový altán je větší a měl by být i funkčnější. To, jak to budou občané využívat, je jedno. Z debaty je vidět, že velkým tématem je třeba to, jestli má být altán zateplený.“

Obyvatele Stebna zajímá také vzhled nového altánu poblíž kostela . V tom je zastupuje Lucie Bartoš: „Někdo chce zachovat historický ráz, který je na návsi výrazný. A pak jsou lidé, třeba mladší generace, kterým se líbí, že je stavba navržená atypicky.“

Jednání skončilo dohodou. Pracovní skupina se shodla na použitém materiálu i vzhledu nového altánu u kostela. Podle architektky Martiny Havlové se tak začne pracovat na potřebných projektech.