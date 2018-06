‚V důsledku intrikaření se mu vše pomotalo v hlavě‘. Štěch se pustil kvůli Pochemu do šéfa komunistů Filipa

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) kritizoval šéfa KSČM Vojtěcha Filipa. Rozčílilo ho tvrzení, že je to právě Štěch, kdo tlačí do křesla ministra zahraničí Miroslava Pocheho. Podle Filipa tím společně s dalšími senátory chce zabránit vzniku vlády hnutí ANO a sociální demokracie. Jak sdělil šéf senátu, Filipovi „intrikaření vše pomotalo v hlavě“. Praha 13:20 19. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Milan Štech v roce 2014 | Foto: Filip Jandourek

„Za Pochem stojí Milan Štěch. Senátorům se nelíbí, že referendum v ČSSD dopadlo tak, jak dopadlo. Proto tlačí pana Pocheho, aby ta vláda nakonec vůbec nebyla,“ řekl Filip deníku Právo v úterním rozhovoru.

Sociální demokraté si v referendu odhlasovali, že do koaliční vlády s ANO vstoupí. Jedním z nominovaných na ministerský post je právě Miroslav Poche. Proti němu se ale postavil prezident Miloš Zeman i komunisté. Filip to zdůvodnil tím, že europoslanec Poche hlasoval pro rezoluci, podle níž by Česko za nepřijímání migrantů platilo sankce. KSČM odmítla v případě Pocheho angažmá kabinet podpořit.

Šéf ČSSD Jan Hamáček však na nominaci Pocheho trvá. Štěch ale důrazně odmítá, že by šlo o jeho iniciativu s kolegy senátory, aby zablokovali vzniku vládní koalice.

‚Možná je to létem‘

„Poté, co jsem si přečetl vyjádření Vojtěcha Filipa, že Miroslava Pocheho do vlády tlačí senátoři ČSSD, a především pak já osobně, musím konstatovat, že autorovi těchto slov se nejspíš v důsledku jeho intrikaření vše pomotalo v hlavě. Možná že je důvodem rychlý nástup léta,“ reagoval na Filipova slova.

Štěch připomněl, že hned poté, co se objevilo Pocheho jméno, naopak deklaroval, že to „není jeho šálek kávy“. „Ještě jasnější stanovisko sdělil můj stranický kolega ze Senátu Jiří Dienstbier. Pokud ale předsednictvo ČSSD nominaci Miroslava Pocheho schválilo a neobjevily se žádné nové překážky pro jeho účast ve vládě, není žádný důvod návrh na ministra zahraničních věcí měnit,“ konstatoval předseda Senátu.

Předseda KSČM Vojtěch Filip přichází na jednání o koaliční smlouvě s předsedou ANO Andrejem Babišem a ČSSD Janem Hamáčkem. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

‚Proč Babiš nevadí?‘

Pokud jde Filipovi o čistotu vlády, jak uvedl v rozhovoru, podivil se, že mu v jejím čele nevadí trestně stíhaný premiér a „pravicový oligarcha“. Předsedu vlády Andreje Babiše z ANO policie stíhá v dotační kauze Čapí hnízdo.

Hrad se na adresu Pocheho vyjadřoval už dříve ostře. Mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru napsal, že prezident Pocheho nikdy do funkce nejmenuje. Sám kandidát na ministra zahraničí si i přes tato ostrá slova slibuje vyjasnění situace na schůzce s Milošem Zemanem.