Bílé Vánoce zřejmě letos nebudou. Na začátku týdne se sice ochladí, ale v pátek přijde obleva a déšť

Do Česka se vrací zima, od pondělí až do čtvrtka budou odpolední teploty většinou kolem nuly. Na Štědrý den se ale začne oteplovat, sněžení přejde v déšť. Na Boží hod a na Štěpána nebude v nížinách mrznout ani ráno, maximální teploty se odpoledne vyšplhají k sedmi stupňům Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu na facebooku.

Praha 9:55 20. prosince 2021