Na Štedrý den přibylo 2043 případů covidu, testovalo se výrazně méně než ve všední dny

Na Štědrý den přibylo v Česku 2043 potvrzených případů koronaviru. Je to nejméně od 24. října, tedy za poslední dva měsíce. Proti minulému pátku, který byl běžným všedním dnem, je to pokles o více než 7500 případů. S covidem-19 je v nemocnicích 3489 lidí. Méně než 3500 covidových pacientů bylo naposledy na začátku listopadu. Očkovat se v pátek nechalo jen minimum lidí. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

