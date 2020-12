Lidé se i na Štědrý den nechávali testovat na covid-19, většinou kvůli rodině

Na otestování PCR testem čekal před osmou hodinou v Thomayerově nemocnici mladý muž, kterému se v pátek v práci udělalo špatně a s praktickou lékařkou se mu podařilo spojit až v úterý. „Na to konto jsem tady na Štědrý den ráno. Je to také v zájmu mých kolegů, protože někteří mi říkali, že by jinak neodcestovali na svátky. Pokud by můj výsledek testu byl pozitivní, museli by stornovat plánované návštěvy, plánované akce,“ řekl. Poté, co se dozví výsledek, ho čeká ještě spousta telefonátů kolegům z práce. Sám se ale za příbuznými letos nechystá, z obavy, aby je nenakazil, rodinné návštěvy odložil.

Na bezplatné antigenní testování přišly do nemocnice také dvě ženy s dvěma dětmi. Na dotaz, proč se rozhodly podstoupit test na Štědrý den, odpověděly, že dřívější termíny byly už v rezervačním systému rozebrané. „Chystáme se právě za maminkou, které je čtyřiaosmdesát, takže radši z preventivních důvodů, abychom si byly jisty, že ji nenakazíme,“ vysvětlily, proč se nechávají testovat. Shodly se také na tom, že všechny vánoční tradice ale ještě ve čtvrtek stihnou.

Veliký zájem byl o testování ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, za dopoledne zvládli pracovníci odběrového místa odbavit téměř 400 zájemců. „Ještě v půl dvanácté čekalo na odběr skoro 100 lidí. Všechny jsme odbavili," sdělila novinářům mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

Ve vinohradské nemocnici ve čtvrtek otestovali 174 lidí, dva z nich měli pozitivní výsledek, uvedla mluvčí nemocnice Tereza Romanová.

Termíny na antigenní testování, které je pro veřejnost od minulého týdne zdarma, byly v hlavním městě už dlouho před Vánoci rozebrané. V pátek 25. prosince by měla mít odběrová místa podle ministerstva zdravotnictví zavřeno a otevřou se opět 26. prosince, ale jen někde na dopoledne. Zavřeno bude taktéž 1. ledna. Odběrová místa v pražských nemocnicích mají podle rezervačního systému volné termíny většinou až kolem Silvestra, některá až po Novém roce.