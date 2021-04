Stěhování za pět milionů. Ministerstvo nemá analýzu, přesto musí inspekce ‚uhnout‘ jiným agenturám

Jde o velké stěhování České obchodní inspekce ze státních prostor do komerčních. Přesto ministerstvo průmyslu nemá analýzu, kterou by jej podložilo, jen osmistránkovou prezentaci s údaji o nájemném. Inspekce musí pryč kvůli sestěhování agentur CzechTrade, CzechTourism a CzechInvest, čímž se má šetřit. Ve vládním materiálu ale stojí, že v prvních letech vzrostou náklady o více než čtyři miliony. Bezmála pět milionů dá inspekce za samotný přesun. Praha 7:05 17. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do budovy ve Štěpánské ulici by se k agentuře CzechInvest měla přestěhovat také agentura CzechTrade a CzechTourism. Česká obchodní inspekce musí naopak z domu pryč | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Inspekce o stěhování nerozhodla a finanční analýza jí nebyla předložena,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí inspekce Jiří Fröhlich s tím, že rozhodnutí učinila vládní dislokační komise „na základě podkladů od ministerstva průmyslu“.

Podrobnou analýzu nicméně nemá ani resort průmyslu a obchodu (MPO), který pod vedením ministra za ANO Karla Havlíčka o stěhování rozhodl.

O materiál na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala protikorupční organizace Transparency International. V odpovědi obdržela jen velmi krátký dokument, který obsahuje pouze velmi obecné zhodnocení nájemních podmínek.

Server iROZHLAS.cz se opakovaně dotazoval i ministerstva a několikrát se ujišťoval, že poskytnutý dokument nazvaný „Pronájem MPO“ je jedinou analýzou. Mluvčí resortu ale tyto konkrétní dotazy nechal bez reakce.

Dokument, který ministerstvo poskytlo na žádost o „právní a finanční analýzu“:

Transparency International (TI) celou akci dlouhodobě kritizuje. Tvrdí, že ministerstvo pod vedením Havlíčka stěhuje jemu podřízené organizace bez ohledu na to, jaké budou finanční náklady, právní důsledky či personální stabilita daných úřadů.

„Celé to působí dojmem, že jde pouze o efekt navenek a odpovědným osobám na ministerstvu vůbec nezáleží na tom, jak se změny promítnou do každodenního chodu organizací, které mají důležité úkoly i během pandemie,“ řekl pro iROZHLAS.cz právník TI Jan Dupák. Stěhování agentur a dalších úřadů označil za naprosté manažerské selhání ministra Havlíčka.

‚Synergický efekt‘

Přesun České obchodní inspekce (ČOI) je součástí velkého plánu Czech House, jehož cílem je mít trojici vládních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism pod jednou střechou.

Do státem vlastněné budovy ve Štěpánské ulici v centru Prahy, kde nyní sídlí obchodní inspekce a CzechInvest, se mají sestěhovat dvě zbývající agentury. Tím podle Havlíčka dojde k „synergickému efektu“.

Inspekce se proto přesune do soukromých prostor Komerční banky, které se nacházejí rovněž ve Štěpánské ulici. Celé stěhování zahrnuje i stěhování jednoho odboru ministerstva pro místní rozvoj a dvou odborů ministerstva průmyslu.

Původně měla obchodní inspekce přesídlit do jiných státních budov – v Gorazdově a Dittrichově ulici. Jenže ty se budou nyní dva roky rekonstruovat.

„Po dobu rekonstrukce musí být objekty prázdné, a protože resort ministerstva průmyslu a obchodu nemá k dispozici volné kancelářské prostory a nemá je ani Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, je třeba komerční nájem,“ vysvětlil stěhování inspekce do soukromých prostor mluvčí resortu David Hluštík.

Ministerstvo už dříve avizovalo, že by se díky akci mělo ušetřit 34 milionů ročně. To ale bylo v době, kdy se nepočítalo se stěhováním inspekce do budovy Komerční banky. Na kolik přesun úřadu vyjde, neumí ministerstvo vyčíslit.

I o tuto informaci žádala Transparency International přes takzvanou stošestku. „Ministerstvo sděluje, že nedisponuje informacemi týkajícími se vyčíslení doprovodných nákladů na stěhování České obchodní inspekce,“ píše se v odpovědi.

Z vyjádření mluvčího inspekce a z informací v Registru smluv vyplývá, že celá akce vyjde na bezmála pět milionů korun. Tři a půl milionu bude stát dovybavení datových sítí a 800 tisíc pak telefonní ústředna, jak už na začátku února napsaly Hospodářské noviny.

Na další půl milion pak vyjde samotné stěhování. Česká obchodní inspekce na jeho komplexní zajištění podepsala na konci února smlouvu s firmou Awigo.

Server iROZHLAS.cz se na analýzu a náklady na stěhování dotázal i šéfa resortu průmyslu a obchodu Havlíčka. Ani k jedné otázce se ale přímo nevyjádřil.

„Nejde přece o ČOI, musíme ale nějak provést rekonstrukci Gorazdova/Dittrichova. Tím zhodnotíme státní majetek a ČOI bude mít pěkné sídlo. Současně to umožní dát na jedno místo agentury,“ napsal v SMS.

Peníze na rekonstrukci objektů podle něj půjdou z operačního programu Nová zelená úsporám a dojde prý ke snížení energetické náročnosti budov. „Čímž do budoucna opět šetříme,“ dodal.

Náklady vzrostou

Celková úspora je ale nyní s otazníkem. Minimálně v prvních letech po přesunu bude stát ročně tratit, a to více než čtyři miliony korun, jak vyplývá z vládního materiálu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

„Celkový roční ekonomický dopad je nárůst výdajů ve výši 4 268 tisíc korun,“ stojí v dokumentu, který v polovině ledna schválila vládní dislokační komise.

Náklady na nájem, provoz a služby vzrostou obchodní inspekci o bezmála 2,5 milionu korun ročně, ministerstvu pak o 4,9 milionu. Klesnou naopak agentuře CzechTourism a ministerstvu pro místní rozvoj.

Vyčíslení ročních nákladů na nájem, provoz a služby před a po stěhování podřízených organizací ministerstva průmyslu v dokumentu pro Vládní dislokační komisi. | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo průmyslu upozorňuje, že úspory má přinést zmíněná rekonstrukce dvou státních budov v Gorazdově a Dittrichově. „Náklady jsou vyšší, po rekonstrukci by ty spojené s provozem budov měly klesnout minimálně o 2,4 milionu korun,“ vysvětlil mluvčí MPO Hluštík.

Ani konečné stěhování do budov Gorazdova a Dittrichova ale nebude pro obchodní inspekci z provozního hlediska komfortní.

„Problémem nejsou úplně kancelářské prostory, ale například parkování služebních vozidel, sklad vzorků pohonných hmot apod., kdy stávající prostory v současném sídle ČOI jsou přitom v tomto vyhovující,“ popsal mluvčí inspekce Fröhlich.

Až se inspekce po rekonstrukci do dvou budov přestěhuje, na její místo v budově Komerční banky zamíří jiná státní instituce – Agentura pro podnikání a inovace. Ta po inspekci převezme náklady na nájemné i provoz.

Jak se tento další přesun promítne do celkových nákladů, ministerstvo také netuší. „Dislokace API bude řešena samostatným materiálem v roce 2022,“ uvedl k tomu Hluštík.

Už předloni chtěl ministr Havlíček přesunout vládní agentury na podporu podnikání, turismu a investic na Pankrác, a to do budovy Mayhouse, která patří realitnímu magnátovi Radovanu Vítkovi. Tehdy to zdůvodňoval tím, že stát nevlastní prostory, do nichž by se tak velké množství úředníků vešlo.

Po kritice ze strany organizace Transparency International z plánu sešlo a Havlíček poté navrhl právě přesun do budovy, kde aktuálně sídlí Česká obchodní inspekce.