Ministr zahájil přesun rolnického fondu. Úředníci se v Praze museli sestěhovat a hledají se kanceláře v Brně

Sestěhování do jednoho patra a hledání nových prostor v Brně. Lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula odstartoval přesun Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu z hlavního města do Prahy, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Instituce, přes kterou se v Česku rozdělují dotace do zemědělství, by měla otevřít pracoviště v Brně už letos. Výpovědi zaměstnanců podané loni podle vedení fondu se stěhováním nesouvisí. Praha 6:00 4. února 2023

„V letošním roce dojde k částečné redukci kancelářských prostor v sídle Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu v Praze a současně k otevření pracoviště v Brně,“ přiblížil nejnovější kroky Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství, pod který fond spadá.

Úředníci v pronajaté kancelářské budově v pražském Karlíně se tak už museli sestěhovat ze dvou pater do jednoho. „Nicméně na činnost a chod fondu to nemá jakýkoliv vliv a našim klientům je a bude zajištěn veškerý komfort a servis, jak tomu bylo doposud,“ ujistila mluvčí fondu Barbora Šenfeldová s dodatkem, že už tímto krokem se podařilo snížit náklady na provoz.

Kdy a na jaké přesné adrese se otevře nová brněnská pobočka, ale zatím není jasné. „Aktuálně vybíráme z různých variant nejvhodnějších prostor v Brně, které by splňovaly veškeré požadavky na dostupnost, dobrou lokalitu, technickou vybavenost a řadu dalších důležitých aspektů pro chod fondu,“ vysvětlila.

S plánem přesunout fond do Brna přišel Nekula na počátku loňského roku. Zdůvodňoval to tehdy nejen ekonomickými důvody, tedy možnými 3,5milionovými úsporami, ale hovořil i o těch „symbolických“. Původně měl v plánu přestěhovat z metropole také Státní zemědělský intervenční fond, kterým ročně do zemědělství proteče kolem 45 miliard z českých i unijních peněz. A to konkrétně do Olomouce.

Od toho ale nakonec loni na jaře upustil. Ministerstvo zemědělství si totiž nechalo zpracovat analýzy k přesunům obou institucí. Ty ale nedopadly pro ministrovy plány nejlépe, jak loni v létě upozornil server Seznam Zprávy.

U rolnického fondu určitou úsporu studie potvrdila, nicméně návratnost její autoři vypočítali nejdříve za 12 let a upozornili na vysoké jednorázové náklady na stěhování. V případě přestěhování zemědělského fondu ale hovořil výsledek zcela v Nekulův neprospěch. Úspory by se podle studie projevily za 246 let.

Odchody zaměstnanců

V obou případech analýzy upozornily na velké riziko, že by většina pražských zaměstnanců dala v případě stěhování pravděpodobně výpověď. Server iROZHLAS.cz se loni v září po nástupu do funkce zeptal nového předsedy fondu Josefa Kučery, zda se neobává hromadných výpovědí.

„Pevně věřím, že ne,“ reagoval na dotaz tehdy Kučera. Jenže loni už první výpovědi padly, jak potvrdilo ministerstvo i vedení fondu. Se stěhováním to ale podle nich nesouvisí.

„Opatření ke zvýšení produktivity práce vedla loni k nepatrně vyšší míře fluktuace, nicméně fond i přesto dosáhl historických výsledků v oblasti poskytnutých podpor a zvýšil tak svoji efektivitu,“ uvedl k tomu mluvčí zemědělství Bílý. Trend nárůstu výpovědí podle něj urychlilo období covidu.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond je akciovou společností, ve které sto procent akcií vlastní Česká republika. Práva jediného akcionáře zajišťuje ministerstvo zemědělství. Firma hlavně poskytuje podpory formou dotací úroků z komerčních úvěrů. V minulosti se dostala do zájmu médií kvůli dotacím určeným pro malé a střední podniky, které ale vyplácela i velkým, mezi nimi firmám z koncernu Agrofert. Na případ upozornil server iROZHLAS.cz.