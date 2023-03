Šance pro páry stejného pohlaví. Pokud jejich práva uzná jedna země, mohla by platit v celé Evropské unii

Rodičovství prokázané v jedné zemi Evropské unie by v budoucnu mohly uznávat i další unijní státy. Usiluje o to Evropská komise. Pomoct by to mělo mimo jiné párům stejného pohlaví, které spolu vychovávají dítě. Teď se takové rodiny třeba z Německa nebo ze Švédska můžou při cestě do jiných unijních zemí dostat do potíží - nebiologickým rodičům totiž zahraniční úřady - včetně těch českých - neuznají rodičovská práva. Praha 5:00 21. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Janna s Anetou vychovávají svou dvouletou dceru v Česku | Foto: Iva Vokurková | Zdroj: Český rozhlas

Češka po otci, Němka po matce. Devětadvacetiletá Janna žila do 18 v Německu. Pak se kvůli závodnímu hokeji přestěhovala do Česka a potkala svoji současnou partnerku Anetu. Ta ale není biologickou matkou jejich dvouleté dcerky, proto v Česku nemá žádná rodičovská práva, zdejší právní řád totiž rodiče stejného pohlaví neuznává.

„Já se děsím toho dne, kdy se naší dceři něco stane, manželka bude v práci a já s ní budu muset jít na pohotovost, budu muset podepsat nějaké papíry, abych mohla schválit operaci, a oni na mě vyrukují s tím, že já nejsem její matka a takového věci rozhodovat nemůžu,“ popisuje problematickou situaci Jannina partnerka Aneta.

Změnit by to mohl návrh Evropské komise, pokud by pár uznal jako rodiče jeden unijní stát, uznávali by je i ve všech ostatních. Rodinám by to pomohlo v situacích, kdy se třeba kvůli práci nebo příbuzným přestěhují do jiné členské země. Za současných podmínek jim to může podle předsedkyně vládního výboru pro práva LGBT+ lidí a členky iniciativy Jsme fér Lucii Zachariášové život zkomplikovat.

Jannina partnerka Aneta není biologická matka, proto nemá v Česku žádná rodičovská práva | Foto: Iva Vokurková | Zdroj: Český rozhlas

„Ty rodiny se dostávají do obrovské nejistoty, protože překročením českých hranic přestávají rodiče, kteří jsou právoplatní podle jiného práva v jiném členském státě, být rodiči toho dítěte, což je samozřejmě situace, která je nejvíce nevýhodná především pro dítě,“ vysvětluje.

Osvědčení o rodičovství

Návrh Komise proto počítá s vytvořením dobrovolného evropského osvědčení o rodičovství. Rodiny by ho mohly uplatnit třeba při hospitalizaci dítěte nebo ve škole při třídních schůzkách, vysvětluje senátorka z klubu KDU-ČSL a nezávislí a předsedkyně Výboru pro sociální politiku horní komory Miluše Horská.

Upozorňuje zároveň na to, že tak chce komise i snížit náklady a zatížení úřadů a soudů. „Protože když potom dojde v rámci nesouladu práva v té zemi, kde právo není uznáno, tak ti rodiče se tam začnou o svůj problém soudit, bývá to zdlouhavé a náročné,“ dodává.

Česká vláda s návrhem s výhradami souhlasí. Chce například prosadit, aby stát mohl odmítnout uznání rodičovství tehdy, když rodina využije vstřícnější zákony jiné členské země účelově.

„Rodiče by cestovali do jiného členského státu kvůli tomu, aby ta jejich jiná lokální právní úprava na ten případ rodičovství dopadla, což vlastně znamená obcházení a zneužívání institutu nařízení,“ vysvětluje tento postoj nezávislá senátorka Daniela Kovářová.

Podle odhadu Evropské komise se problematika tzv. přeshraničního rodičovství týká kolem dvou milionů dětí párů stejného pohlaví i z tradičních rodin. Při schvalování návrhu na uznávání rodičovství má každý členský stát právo veta. Pokud ho jedna ze zemí uplatní, Evropská unie nařízení nepřijme.