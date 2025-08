STEM: ANO i Spolu oslabily. Rozdíl mezi SPD a STAN se zvětšil, Piráti jsou na svém maximu

Hnutí ANO ve volebním modelu STEM od minulého týdne oslabilo o více než jeden procentní bod na 31,5 procenta. Stále však přesvědčivě vede. Mírně si pohoršila i druhá koalice Spolu, kterou by volilo 20,8 procenta lidí. Opoziční hnutí SPD si na třetím místě polepšilo. Za ním je hnutí STAN, které naopak již třetím týdnem oslabuje. Do Sněmovny by se dostali i Piráti a hnutí Stačilo!, pod pětiprocentní hranicí stále zůstávají Motoristé.

Průzkum Praha 12:52 3. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít