STEM: ANO mírně oslabilo, ale stále vede. Spolu si polepšilo, Stačilo! se téměř vyrovnalo Pirátům
Opoziční hnutí ANO si ve volebním modelu STEM od minulého týdne mírně pohoršilo na 31,1 procenta, dál ale přesvědčivě vede. Zhruba o půl procentního bodu na 21,3 procenta si polepšila vládní koalice Spolu, která je v modelu druhá. Třetí SPD za týden oslabila o šest desetin procenta na 13,2 procenta. Posílilo hnutí Stačilo!, které by nyní dorovnalo zisk Pirátů. Výsledky pravidelného průzkumu v neděli zveřejnila CNN Prima News.
Čtvrté by skončilo STAN s 10,5 procenta, za ním Piráti s 8,1 procenta. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo!, za které kandidují představitelé komunistů i sociální demokracie. Motoristé by nadále zůstali mimo Sněmovnu, od minulého týden si ale mírně polepšili na 4,9 procenta. Před branami Sněmovny by skončila i Přísaha, která by získala 2,2 procenta.
Pokud by se nyní konaly sněmovní volby, ANO by získalo 73 mandátů a Spolu 47. SPD, které spolupracuje se třemi menšími stranami – s PRO, Svobodnými a Trikolorou –, by obsadilo 27 křesel.
STAN by mělo 21 poslanců, Piráti, kteří mají na kandidátkách také členy Zelených, i Stačilo! pak shodně 16 poslanců. V uplynulých týdnech kvůli bitconové kauze lehce ztrácela koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), podle STEM se pokles zastavil. „Prozatím se zdá, že se vliv kauzy na preference Spolu již vyčerpal,“ uvedli autoři průzkumu.
Podle analytika STEM Martina Kratochvíla se ale zdá jako velmi málo pravděpodobné, že by současné vládní strany a Piráti, kteří z vlády loni odešli, mohli po podzimních volbách kabinet znovu sestavit.
Průzkum se konal od 17. července do 5. srpna a zúčastnilo se ho 1551 respondentů.