Průzkum STEM z počátku koronavirové krize: Volby by vyhrálo ANO, ve sněmovně by bylo osm stran

Ve srovnání s lednovým průzkumem si ANO pohoršilo o 1,9 procentního bodu. Naopak Piráti a občanští demokraté si mírně polepšili.

Zastoupení ve sněmovně by podle volebního modelu STEM mělo osm politických stran a hnutí. Nejvíce hlasů od voličů by získalo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše (ANO). „Jeho podpora přes mírný pokles zůstává dostatečně pevná,“ uvádí STEM.

Druhé místo přisuzuje model Pirátům, kteří by obdrželi 15,2 procenta hlasů. V lednu byla jejich podpora 13,6 procenta.

Mírně si proti předchozímu průzkumu polepšila také ODS. Hlas by občanským demokratům dalo 11,8 procenta voličů, zatímco v lednu to bylo 9,8 procenta.

Čtvrtou největší podporu by získalo hnutí SPD se ziskem 8,6 procenta, pátí by skončili komunisté, které by volilo 7,4 procenta lidí. Pro SPD aktuální výsledek znamená zvýšení podpory o půl procentního bodu oproti lednu.

Zlepšení zaznamenali také vládní sociální demokraté. V březnu by pro ně hlasovalo sedm procent voličů, zatímco v lednu to bylo 5,4 procenta. „ČSSD si mírně polepšila. Jako součást vládní koalice byla již v počátku řešení epidemie více vidět,“ konstatuje STEM. Vztah ke straně i zájem příznivců sociální demokracie o politiku je však podle autorů výzkumu nadále chabý.

Do sněmovny by se dostali ještě Starostové a lidovci. Hnutí STAN by podpořilo 5,7 procenta hlasujících, KDU-ČSL by obdržela 5,5 procenta. Ve srovnání s lednem si Starostové polepšili o 1,2 procentního bodu, podpora lidovců stagnovala.

Mimo sněmovnu by podle modelu agentury STEM zůstala TOP 09. Straně by dalo hlas 4,3 procenta voličů. Bez zastoupení by bylo také hnutí Trikolóra. Jeho podpora klesla na dvě procenta z lednových 4,8 procenta.

Průzkum, ze kterého volební model STEM vychází, se konal od 5. do 15. března, tedy v počátečních fázích koronavirové krize. Hlavní omezení kvůli šíření nemoci COVID-19 vláda přijala až po ukončení sběru dat, upozornilo STEM.

Do výzkumu se zapojilo 1008 respondentů starších 18 let. Statistická chyba činí u menších stran kolem dvou procentních bodů v obou směrech, u větších stran kolem tří bodů.