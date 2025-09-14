STEM: Piráti si polepšili na 10 procent, do Sněmovny by se dostalo Stačilo! i Motoristé
Opoziční hnutí ANO by nyní ve volbách do Poslanecké sněmovny získalo podle modelu agentury STEM 31,3 procenta hlasů, následuje koalice Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a lidovců s 20,2 procenta. Na třetím místě se drží hnutí SPD s 12,5 procenta. Piráti posílili na dvojciferný výsledek a stejně jako STAN by získali deset procent.
Do dolní parlamentní komory by se dostalo ještě hnutí Stačilo! a Motoristé sobě, plyne z průzkumu STEM pro televizi CNN Prima News.
STEM: ANO a Spolu si oproti minulému týdnu pohoršily. Do Sněmovny by se dostalo sedm uskupení
Číst článek
V porovnání s průzkumem zveřejněným televizí před týdnem si ANO polepšilo o 0,6 procentního bodu, podpora Spolu a SPD se téměř nezměnila.
Starostové si ale odepsali půl bodu, zatímco Piráti si 0,8 bodu připsali a podle STEM tak již poněkolikáté překonali své dosavadní maximum. Potenciální zisk deseti procent hlasů je jednoznačně jejich nejlepší letošní výsledek, uvedli zástupci agentury.
Dalším politickým uskupením, které by se podle nich dostalo do Sněmovny, by bylo Stačilo! ve spolupráci se SOCDEM, jejichž podpora stagnovala na 7,4 procenta.
Posledním subjektem, který by nyní získal poslanecké mandáty, by byli Motoristé sobě. Od minulého týdne si připsali dalšího půl bodu a měli by tak šest procent hlasů.
„Nadále však platí, že jsou velmi náchylní k větším výkyvům. Podpora strany je silně navázána na dění kolem Filipa Turka,“ konstatovali autoři průzkumu.
Při přepočtu na mandáty by ANO mělo podle STEM 69 poslanců, Spolu by jich mělo 42, SPD 26 a Piráti i Starostové shodně 20. Stačilo! by dostalo 13 poslaneckých křesel a Motoristé deset.
Analytici ze STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 21. srpna do 9. září a zúčastnilo se ho přes 1500 respondentů z celé republiky.