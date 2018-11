Průzkum: Většina Čechů má stále strach z uprchlíků a islámu, postoj od vrcholu migrační krize nezměnili

Zhruba dvě třetiny veřejnosti mají strach z uprchlíků, kteří by se v Česku usadili. Ještě více se Češi obávají toho, že by se s jejich příchodem rozšířil v zemi islám. Bojí se toho 86 procent občanů. V porovnání s rokem 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize, se tak jejich názory nezměnily. Vyplynulo to z říjnového průzkumu agentury STEM.

