STEM: Volby by v lednu vyhrálo ANO s více než 33 procenty, druhá by byla ODS, třetí Piráti

Volby do Poslanecké sněmovny by v lednu vyhrálo podle volebního modelu agentury STEM opoziční hnutí ANO se ziskem 33,4 procenta hlasů. Druhá ODS by získala 13,2 procenta a třetí Piráti 11,3 procenta. Do Sněmovny by se dostaly ještě opoziční hnutí SPD s deseti procenty hlasů a STAN s podporou sedmi procent, právě pět procent potřebných pro vstup do dolní komory by mělo ještě hnutí TOP 09. PRŮZKUM Praha 12:47 4. 2. 2024 (Aktualizováno: 13:22 4. 2. 2024)

Výsledky průzkumu zveřejnila televize CNN Prima News. Z vládní pětikoalice (ODS, Piráti, STAN, TOP 09, KDU-ČSL) jsou na tom nejhůře lidovci, v lednovém volebním modelu skončili i za komunisty a sociální demokracií (SOCDEM).

Oproti poslednímu volebnímu modelu STEM z loňského listopadu si ANO polepšilo o dvě desetiny procentního bodu, občanští demokraté se vrátili na druhé místo, polepšili si o 1,6 procentního bodu.

Piráti přeskočili v listopadu druhé SPD, v lednovém průzkumu zvýšili preference zhruba o procentní bod. Naopak SPD oproti listopadu dva procentní body ztratila. Mírně si polepšili Starostové, naopak TOP 09 si mírně pohoršila.

Těsně pod pětiprocentním prahem vstupu do dolní komory se nachází KSČM, která oproti předchozím volebním modelům posílila na 4,8 procenta. O něco hůře si pak vede SOCDEM (dříve ČSSD) s 3,1 procenta. Za nimi by skončili lidovci, podpořilo by je 2,7 procenta voličů, v listopadu to bylo 3,5 procenta.

Agentura uvedla, že se co se týká sledovatelných trendů, tak od roku 2013 ubývá skalních fanoušků stran a čím dál častěji dochází k přelivům voličské podpory. Důvodem je podle výzkumníků i skutečnost, že se zpestřuje nabídka politických stran i hnutí. Ty se posléze shlukují do koalic, aby zabránily roztříštěnosti voličských základen a zpřehlednily nabídku na politickém poli.

Roste také skupina lidí, kteří se rozhodují až na poslední chvíli, komu dají svůj svůj hlas. „Těch není málo - 34 procent voličů netuší, komu by dali svůj hlas, pokud by nyní nastaly volby,“ podotkli autoři průzkumu.

Data pro model sbírala agentura STEM v druhé polovině ledna, zapojilo se 1092 respondentů.