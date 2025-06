STEM: Volby by vyhrálo ANO, druhé Spolu mírně stáhlo náskok. Motoristé by se do Sněmovny nedostali

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,6 procenta hlasů, druhá by skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), které by dalo hlas 21,8 procenta občanů. Každotýdenní volební model agentury STEM pro televizi CNN Prima News ukázal, že oproti minulému průzkumu si ANO mírně pohoršilo a Spolu o něco polepšilo. Praha 14:09 1. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na prvním místě a s velkým náskokem zůstává ANO, i když s horším výsledkem než na začátku roku, kdy mělo přes 34 procent. „ANO je neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou,“ uvedl STEM pro CNN Prima News. Trojkoalice Spolu si od minule polepšila a blíží se k 22 procentům.

SPD podle autorů průzkumu prospělo propojení se třemi menšími stranami – Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO). „SPD se podařilo konsolidovat podporu a posílit roli hlavního reprezentanta protestních hlasů,“ míní analytici agentury.

Podpora Starostů se od začátku roku vyvíjí od necelých deseti k téměř 13 procentům. „Současný zisk 11,4 procenta znamená mírné posílení oproti předchozím týdnům. Hlavní voličská základna hnutí STAN se nachází mezi nejmladšími voliči,“ konstatoval STEM.

Průběžné výsledky Pirátů, Stačilo! a Motoristů se podle agentury vyvíjejí velmi dynamicky. „Nad vstupem těchto tří uskupení do Sněmovny visí otazník,“ upozornili výzkumníci.

Ke vstupu do Sněmovny je třeba získat aspoň pět procent hlasů. Piráti mají v aktuálním modelu 6,1 procenta, Stačilo! by volilo 5,4 procenta a Motoristy 3,6 procenta voličů. Podpora Sociální demokracie (SOCDEM) je nyní 3,1 procenta, hnutí Přísaha by získalo 2,1 procenta hlasů a Zelení 1,4 procenta.

Přepočet hlasů z modelu na poslanecké mandáty ukazuje, že ANO by ve dvousetčlenné dolní komoře získalo 77 křesel, Spolu 52 míst a SPD by mělo 28 poslanců. STAN by získal 25 křesel, Piráti deset a Stačilo! osm křesel. Současná vládní koalice tvořená Spolu a STAN by tak dohromady měla 77 poslanců, nyní mají většinu 104 hlasů.

Volby do Sněmovny se uskuteční začátkem října. Jde o nejzazší možný termín.