Průzkum STEM: podpora ANO v listopadu vzrostla, ve volbách by posílili také Piráti

Sněmovní volby by podle volebního modelu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,7 procenta hlasů. Oproti říjnu by si tak polepšilo o 2,3 procentního bodu. Posílili by také druzí Piráti. Do sněmovny by se v listopadu nejspíš dostalo sedm stran. Těsně pod pětiprocentním prahem by zůstali Starostové a TOP 09. Praha 14:50 5. prosince 2018

Agentura STEM provedla výzkum více než týden po zveřejnění reportáže o údajném únosu premiérova syna na Krym a ve dnech kolem hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Průzkum agentury STEM se konal od 19. do 30. listopadu. Na otázky odpovědělo 1034 respondentů.

„Data ukazují, že nedávné události aktivizovaly a posílily tábor příznivců hnutí ANO,“ uvedl STEM. Růst podpory hnutí ANO zaznamenal také o víkendu zveřejněný průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi.

Své postavení zlepšili v listopadovém průzkumu STEM rovněž Piráti. Podle volebního modelu by ve volbách skončili druzí se ziskem 13,1 procenta, zatímco v říjnu by získali 12,6 procenta.

Třetí nejsilnější stranou ve sněmovně by byla ODS se ziskem 12,4 procenta. Na čtvrtém místě by skončili komunisté (7,6 procenta), následovaní SPD (6,9 procenta) a vládními sociálními demokraty, kterým by dalo hlas 6,6 procenta voličů. Nejslabší parlamentní stranou by byli lidovci, kteří by pětiprocentní práh překročili o jednu desetinu procentního bodu.

Těsně pod pětiprocentní hranicí by podle volebního modelu skončila TOP 09 (4,9 procenta) i Starostové a nezávislí (4,6 procenta).

Při přepočtu hlasů na mandáty by zástupci ANO obsadili 95 sněmovních křesel, spočítal STEM. Piráti by měli 29 poslanců a občanští demokraté 25 zástupců. Shodně po 15 křeslech by obsadili poslanci SPD a komunisté. Sociálních demokratů by v dolní komoře usedlo 14 a lidovců sedm.