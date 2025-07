STEM: Voliči dál preferují ANO, Spolu bitcoinová kauza významně nepoškodila. Rostlo SPD a STAN

Voliče koalice bitcoinová aféra významně neodrazuje, vyplývá to z volebního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. I když si Spolu mírně pohoršilo, stále se drží nad 20 procenty. Průzkumu dál vévodí opoziční hnutí ANO, které by však jednobarevnou vládu poskládat nedokázalo. Posilují také hnutí SPD a STAN. Těsně by se do Sněmovny dostalo i Stačilo!, které však nemá kvůli statistické odchylce úspěch zaručený.

Průzkum Praha 11:40 6. 7. 2025 (Aktualizováno: 12:21 6. 7. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít