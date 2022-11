Studenty bydlící na pražských strahovských kolejích trápí štěnice. Likviduje je už druhá firma

Studenty na kolejích na pražském Strahově trápí štěnice. Výskyt parazita hlásí někdo z obyvatel kolejí skoro každý den. Zařízení už v září odbornou firmu, která měla deratizaci na starosti, vyměnilo za jinou. Ta používá odlišné metody i speciální postřiky. Zatím se ale ani po téměř dvou měsících štěnice na strahovských kolejích zničit nepodařilo. Praha 16:15 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koleje Strahov | Foto: Barbora Linková | Zdroj: Český rozhlas

„Přítel měl třeba 10, 12 kousanců a my jsme nemohli tu štěnici najít. Je to takový skrytý nepřítel, můžete ho hledat od rána do večera, v noci koukat kolem postelí, ale ne, nenajdete ho,“ popisuje studentka České zemědělské univerzity Adéla, která se štěnicemi bojovala několik měsíců.

Adéla stejně jako mnoho dalších studentů nakonec kontaktovala Vladislava Šulce ze studentského klubu Silicon Hill se žádostí o pomoc.

„Hodně studentů, kteří to mají od toho jara nebo léta, už jsou na konci sil s tím něco dělat. Už jsou takoví odevzdaní. Od té doby, co je nová firma, tak postřiky jsou dost důkladné. Student musí kompletně vyklidit místnost.“

Více než 500 pokojů po deratizaci

Od nahlášení výskytu štěnic trvá maximálně tři dny, než pokoj technici deratizují. Firma Michala Zavadila skoro každý den ošetří postřikem asi dvacet místností. Počet aplikací se podle něj už mírně snižuje.

Student by měl oznámit výskyt parazitů co nejdříve. „Na něm záleží, kdy ten proces začne. A je na místě jistá dávka trpělivosti. Chápeme, že klienti jsou z výskytu nervózní, protože je to hmyz, který kouše,“ uvádí vedoucí odboru ubytovacích služeb kolejí Petra Sulejmanová.

Nová firma už od září deratizovala více než pět set pokojů. Vedení kolejí slibuje, že do konce roku by měl boj se štěnicemi skončit.