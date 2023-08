Kvůli ekologům se čeká na obchvat roky, říká Fialův poradce. Odpovědnost jde za politiky, oponuje novinář

Šéfové českých firem varují, že strategické investice brzdí posuzování dopadů na životní prostředí a kulturní památky. Premiérův ekonomický poradce Štěpán Křeček těmto argumentům rozumí. „Musíme ekonomiku posunout na nový stupeň, k vyšší přidané hodnotě. A to bude znamenat i novou výstavbu,“ říká. „Bez ochrany kulturního dědictví a životního prostředí budou budoucnost a životní úroveň bídné,“ míní novinář Michal Komárek ze serveru Seznam Zprávy. Pro a proti Praha 15:53 29. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Křeček vyzdvihuje rychlý rozvoj polské silniční sítě, Komárek varuje před rušením povolovacích mechanismů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Štěpán Křeček, ekonomický poradce premiéra Petra Fialy (ODS), v rozhovoru pro Seznam Zprávy za brzdu ekonomického rozvoje označil aktivisty, ekology, památkáře a hlavně archeology. Ti se vůči tomuto hodnocení vymezili a svoje pobouření dali premiérovi najevo v otevřeném dopise.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kabinet Petra Fialy má v září v reakci na výzvu kapitánů průmyslu představit vizi hospodářského rozvoje České republiky na příští desetiletí

„Jsem člověk, který miluje přírodu, miluje kulturu. Nicméně posunulo se to do úplného extrému. Samozřejmě si nemyslím, že archeologové jsou nejhorší. Řekl jsem to v nadsázce a mrzí mě, že se z veřejného prostoru vytrácí smysl pro humor. Vyprovokovalo to ale diskusi, což vítám. A určitě se s archeology rád setkám a budu s nimi konstruktivně jednat,“ říká v Pro a proti na Českém rozhlase Plus hlavní ekonom společnosti BH Securities.

Pružnost, nebo ochrana?

Redaktor serveru Seznam Zprávy Michal Komárek připouští, že omezení, která můžou bránit rozvoj ve stavebnictví, je v Česku v některých případech příliš a pružnější přístup by neuškodil. Problém je ale podle něj v konkrétních lidech.

„Legislativa je nastavená tak, aby chránila důležité věci. Musíme mít nějaký základ, který nám dá záruku, že když se najde něco opravdu podstatného anebo když budeme chtít chránit životní prostředí, máme k tomu dostatečné nástroje. A pak je na konkrétních lidech, jestli to dokážou zvládnout pružněji a posoudit, jestli je něco podstatné, nebo nepodstatné,“ nastiňuje novinář.

Role ekologů

Podle něj od Křečka v rozhovoru zazněla i nehorázná kritika ekologů, když na jejich adresu uvedl, že někdy záměrně vypouštějí vzácné broučky, aby zamezili realizaci nějakého projektu.

„Pane Křečku, to jste myslel vážně? A máte nějaký zdokumentovaný případ takové věci?“ ptá se v Pro a proti Komárek.

Právo lidí a spolků mluvit do výstavby se dál omezuje, vyplývá to z novely, varuje ekologická expertka Číst článek

„Vím o dvou projektech, kde to došlo tak daleko, že vyhrožovali tím, že buď dostanou nějaké peníze, nebo to udělají,“ reaguje Křeček.

„Nebudu tady popisovat konkrétní stavby, kterých se to týkalo. Ale to, že si dneska musíte ekology předcházet, aby nezačali dělat problémy v místě, kde chcete něco budovat, to už všichni vědí. Je pravda, že to vytváří nějaké dodatečné náklady. A jestliže se zprotivíte jejich názoru, je velice častá věc, že vytvářejí nátlak, že to třeba budou medializovat, a působí kolem projektu problémy“ naznačuje.

Připomíná, že některá města čekají 20 let na obchvat a jsou to právě ekologové, kteří brání jejich vybudování. Komárek takové tvrzení odmítá.

„Obchvaty Prahy a dalších měst chybí proto, že je dlouhodobě nedokázaly vlády ODS a případně vlády ODS ve spolupráci s ČSSD zrealizovat. A to jsou desetiletí. Je to odpovědnost politiků, ne ekologů. Ostatně tyto politické strany jak v Praze, tak na celostátní úrovni, měly na starosti také legislativu. Nemyslím si, že není možné najít nějaké pružnější řešení. Ale byla by zásadní chyba povolovací mechanismy, jak jsou teď nastaveny, zrušit zcela. Tedy vyloučit veřejnost z možnosti do toho mluvit,“ myslí si novinář.

Rozvolnění regulací

Podle Křečka je potřeba přistupovat k povolovacímu řízení racionálně.

Strojvůdci si říkají netopýři, řidiči závidí Polákům dálnice. Musíme v dopravě víc investovat, tvrdí Kupka Číst článek

„Jestliže nám například chybí školy a nějaká škola dostala v nějakém kraji stavební povolení, to znamená, že projekt byl schválen všemi příslušnými úřady, tak nevidím problém v tom, aby se stejný projekt nemohl realizovat i v jiném kraji, pakliže jsou tam stavební pozemek a parametry stejné. To, že se musí znova procházet úplně celým stavebním povolením, zdržuje a pak nám tyto školy chybí,“ vysvětluje.

Stejně tak je to podle něj se stavěním dálnic. Jako příklad rychlého rozvoje silniční infrastruktury uvádí Polsko.

„Podívejte, kde začínali po revoluci a kde jsou dneska. A jak to, že to u nás nejde. Polsko je také v Evropské unii, takže evidentně to děláme špatně. Vede to k tomu, že lidé tráví svůj život v kolonách. Vede to k ekonomické neefektivitě. Jelikož jsme ve středu Evropy, je tranzitní doprava naše priorita. Musíme ji konečně dobudovat. Nechci strávit svůj život v koloně,“ načrtává.

Politická zodpovědnost

Komárek i v těchto souvislostech mluví o odpovědnosti politiků.

„Protože neschopní politici si nevšimli, že bude přibývat dětí. Dovolovali developerské projekty, aniž by jejich součástí byly školy. Nechali stavět spoustu administrativních budov a bytů, ale nedokázali se s developery domluvit na tom, aby součástí projektů byly školy,“ vysvětluje novinář a filozof.

Křeček souhlasí s tím, že na ekonomickém rozvoji v Česku mají svůj podíl všechny politické garnitury. Nyní je podle něj potřeba jiný přístup.

„Prostě jsme zaostali za jinými zeměmi. Jestliže ale budeme mít přístup pana Komárka, tak zase zaostaneme. Vždycky najdeme tisíc výmluv, že se to mělo udělat jinak. Realizace žádného projektu nemůže být promyšlen do všech detailů. Vždycky se to dělá trošičku za pochodu,“ naznačuje ekonomický poradce premiéra.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu nahoře v článku. Moderuje Lukáš Matoška.