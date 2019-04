Ve Štětí na Litoměřicku začíná oprava mostu přes Labe. Dopravu zajistí přívoz

Ve Štětí na Litoměřicku se v pondělí uzavřel pro dopravu most přes Labe. Začala tak jeho generální rekonstrukce, která potrvá víc než rok. Objednal si ji za 40 milionů korun Ústecký kraj, jak uvedl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Pěším a cyklistům bude po tu dobu sloužit přívoz. Řidiči ale musí počítat s objížďkami. Štětí 10:15 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začíná oprava mostu ve Štětí | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Během opravy nebudou moct na most auta ani pěší, sedm měsíců pak ani vlaky. „Všechna auta budou muset ze Štětí na Litoměřice, Roudnici (nad Labem) nebo na Mělník, takže se tam situace zkomplikuje. Věříme, že si řidiči ve velmi krátké době zvyknou a budou se situací počítat,“ uvádí pro Český rozhlas Sever vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

Město zavedlo přívoz přes Labe, který bude v provozu od 4.20 do 23.00 v intervalu 20 minut. Kapacita je 40 míst. U přístaviště vzniklo provizorní parkoviště pro 20 aut, město nechalo k přívozu vybudovat i provizorní osvětlenou a zpevněnou cestu.

Most ve Štětí | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Most je ve špatném stavu, rekonstrukcí neprošel už 45 let. Opravu provede za 186 milionů korun firma Strabag, uvedla mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Podstatnou část, více než 150 milionů korun, uhradí Ústecký kraj. Dalších 7,5 milionu zaplatí město Štětí, které má přes most cyklostezku.

Pět milionů korun přidají i papírny Mondi Štětí, které most využívají. Oprava je pro ně důležitá, neboť nyní nesmí nákladní auta přes most přejíždět. Součástí stavby bude i oprava vlečky, napojení na silnici a změna dopravního uspořádání na straně města tak, aby automobilový provoz byl odveden mimo obytnou zástavbu.