Vydal se na Stezku Českem a objevil zajímavá místa i doma. Kavárník Jaroslav kráčí už druhý rok

„Skoro celou severní stezku už mám za sebou. Šel jsem to loni od května do prosince s většími přestávkami, práce mi to nedovolila jinak,“ popisuje Jaroslav.

Pracuje v kavárně, mohl proto jít jen po etapách. „Mám krátký-dlouhý týden. Většinou jsem chodil každých čtrnáct dní a většinou jsem nachodil od třiceti do pětatřiceti kilometrů. Někdy jsem přespal ve stanech, někdy v penzionu. V zimě ale pokaždé pod střechou,“ říká.

S pochody v přírodě neměl předtím, než se vydal na Stezku Českem, větší zkušenosti. Jaroslav přiznává, že se mu to ale zalíbilo a postupně to teď dohání. Líbí se mu také to, že i v místě svého bydliště objevuje nové lokality.

„Uchvátilo mě Božídarské rašeliniště. Nejsem tam určitě naposledy. Ještě mě zaujala chráněná krajinná oblast Broumovsko, tam se mi také líbilo, i když jsem se tam ztratil. Byl to veliký zážitek,“ dodává.

Další zážitky Jaroslava ještě čekají. V nejbližší době by totiž chtěl dokončit severní část Stezky Českem, chybí mu už projít jen Beskydy. „Až dojdu severní stranu, tak chci jít jižní. Bezpochyby,“ těší se Jaroslav.

Na Stezce Českem jsme zatím ušli 158 kilometrů a do nedělního cíle už zbývá jen kousek. Dneska jsme proto s přítelkyní trochu zvolnili a poznávali. Kromě stezkaře Járy jsme potkali taky kachny, kočku nebo fretku na vodítku @Radiozurnal1 pic.twitter.com/xZ2AiBNpTo — Dominik Hron (@dhr0n) July 16, 2022

Stezka Českem s Radiožurnálem 10 reportérů, 5 týdnů a dvakrát 1000 kilometrů. Radiožurnál vysílá své reportéry na Stezku Českem - ze západu na východ – z Aše až do Bukovce. Jedna turistická štafeta se vydá jižní cestou, druhá severní a setkat by se měly na druhém konci republiky. Každý den vás ve vysílání Radiožurnálu vezmeme na místa, kde se reportéři právě nacházejí. Seznámíme vás s příběhy lidí, kteří vyrazili na cestu s nimi, a objevíme společně skryté krásy Česka. Některé reportáže pak najdete také na serveru iROZHLAS.cz. Severní trasa vede z Aše přes Krušné hory, Národní park České Švýcarsko a Lužické hory do Jizerek, Krkonoš, na Broumovsko a dál přes Orlické hory a Jeseníky do Beskyd a Rychlebských hor. Jižní trasa míří z Aše přes Český les a Šumavu do Novohradských hor, České Kanady a Podyjí. Odtud pokračuje přes Dolnomoravský úval na sever přes Bílé Karpaty do Beskyd.