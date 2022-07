Stezka Českem v Národním parku Šumava. Koše na odpadky zde nenajdeme, mohly by lákat zvířata

Co si do přírody přineseme, měli bychom si z ní i odnést. Ne všichni jsou ale ochotní toto jednoduché pravidlo dodržovat. Přesvědčuje se o tom i reportér Jan Markup, který se po Stezce Českem rozhodl projít největší národní park v Česku, tedy Šumavu. A právě v šumavském národním parku se nenachází ani jeden odpadkový koš. STEZKA ČESKEM Šumava 22:41 20. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní park Šumava | Foto: Filip Jandourek

Některé stany z nouzového stanoviště na Poledníku mizí již brzy ráno. Stan bourá i Lucie, odpadky už dala do sáčku, tedy přesně tak, jak to má být.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co si do přírody přineseme, měli bychom si z ní také odnést. Poslechněte si celou reportáž

„Ponesu je k nejbližšímu odpadkovému koši, ale myslím, že to bude asi daleko, nejspíš v Modravě,“ říká návštěvnice národního parku.

Na Poledníku prý odpadkový koš neviděla. „Viděla jsem ale nápis, že si máme odnést vše s sebou, takže jsem ho popravdě ani nehledala,“ dodává Lucie.

Další návštěvníci, Jindřich a Vladimír, už také mají na zádech sbalené batohy. Odpadky berou s sebou. „To je jasné, vždycky, když něco spotřebujeme, tak si to sbalíme, dáme třeba do igelitového pytlíčku, a kde to jde, tam to vyhodíme,“ říká Jindřich.

,První den jsem myslela, že s 18kilovým batohem nikam nedojdu‘. Stezkou proti krizi středního věku Číst článek

Odpadky ale přeci jen na některých místech viděli. „Na pár odpočinkových stanovištích, kde jsou lavičky, jsme našli obaly a zbytky jídla,“ potvrzuje Vladimír.

Podle Jindřicha po sobě lidé neuklízí například kapesníky. „Přijde mi to jako strašná škoda, ale jinak je tu relativně čisto,“.

Na území Národního parku Šumava ani v ostatních parcích odpadkové koše skutečně nejsou. Logicky se kolem nich totiž tvoří nepořádek a navíc lákají i zvířata. Lze je tak nalézt v nástupních oblastech, například v obcích Prášily, Modrava, Kvilda apod., nebo u návštěvnických a informačních center, kde jsou dobře dostupné.

Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka by si lidé měli pamatovat jednoduché pravidlo: Co si do přírody přineseme, měli bychom také odnést.

STEZKA ČESKEM S RADIOŽURNÁLEM 10 reportérů, 5 týdnů a dvakrát 1000 kilometrů. Radiožurnál vysílá své reportéry na Stezku Českem - ze západu na východ – z Aše až do Bukovce. Jedna turistická štafeta se vydá jižní cestou, druhá severní a setkat by se měly na druhém konci republiky. Každý den vás ve vysílání Radiožurnálu vezmeme na místa, kde se reportéři právě nacházejí. Seznámíme vás s příběhy lidí, kteří vyrazili na cestu s nimi, a objevíme společně skryté krásy Česka. Některé reportáže pak najdete také na serveru iROZHLAS.cz. Severní trasa vede z Aše přes Krušné hory, Národní park České Švýcarsko a Lužické hory do Jizerek, Krkonoš, na Broumovsko a dál přes Orlické hory a Jeseníky do Beskyd a Rychlebských hor. Jižní trasa míří z Aše přes Český les a Šumavu do Novohradských hor, České Kanady a Podyjí. Odtud pokračuje přes Dolnomoravský úval na sever přes Bílé Karpaty do Beskyd.