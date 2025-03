Přehodnotit nákup F-35 není potřeba, myslí si Flek. ‚Můžeme od USA koupit něco jiného,‘ říká Koten

Některé země přehodnocují rozhodnutí pořídit si od Američanů stíhačky F-35. Česko k tomu ale podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemá důvod. „Není k nim žádná alternativa,“ připomíná v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus místopředseda sněmovního výboru pro obranu, poslanec hnutí STAN Josef Flek. „Můžeme pořídit něco jiného,“ myslí si ale člen sněmovního výboru pro bezpečnost, poslanec hnutí SPD Radek Koten. Pro a proti Praha 8:18 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít F-35 Lightning II je jednosedadlový, jednomotorový víceúčelový letoun | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane poslanče Kotene, mělo by Česko přehodnotit nákup stíhaček F-35?

Myslím, že ano. Pokud se na to podíváme pouze selským rozumem, tak vyhodnotíme, že za pronájem stíhaček Gripen jsme zaplatili v průběhu 23 let zhruba 47,5 miliardy korun. Kdežto u pronájmu stíhaček F-35, v časovém horizontu životnosti a udržitelnosti letounu, se pohybujeme na 322 miliardách korun, což je obrovský rozdíl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Pro a proti o nákupu stíhaček F-35 od Spojených států. Diskutují poslanci Josef Flek (STAN) a Radek Koten (SPD)

Pane poslanče Fleku, jaký je váš pohled?

Ještě na úvod bych opravil pana kolegu. My si F-35 nepronajímáme, ale budeme je chtít kupovat, to je zásadní rozdíl. A za mě bychom nákup rozhodně neměli přehodnocovat. Nemáme totiž žádnou alternativu stíhaček páté generace, která by dostatečně kompenzovala schopnosti letounů F-35.

A co se týče pronájmu gripenů, musíme se bavit také o modernizaci a prodloužení nájmu, a to jsou určitě peníze navíc. A pokud bychom nyní odstupovali od smlouvy, která byla dojednaná na vládní úrovni, tak nám tam vzniknou velké finanční škody. Takže není dobré brát to jenom selským rozumem, ale také se musíme dívat i přes čísla a komplikace, které by nám to mohlo přinést, pokud bychom se bavili o přehodnocování.

Pane Kotene, když tedy říkáte, že nákup F-35 by Česko mělo přehodnotit, jak by se to podle vás mělo udělat, když už je nákup dohodnutý?

Myslím, že je mnoho zbrojních systémů, které jsme schopni od Spojených států nakoupit, ať už jde o vrtulníky nebo další techniku, takže tam si myslím, že by byla možnost samozřejmě jiných nákupů.

‚Kupme něco jiného‘

Myslíte si, pane Kotene, že by se nákup stíhaček dal vyměnit za nákup něčeho jiného? Když, pokud se nepletu, Česko už za ně zaplatilo 25 miliard.

Co se týká té smlouvy, samozřejmě jsem ji neviděl, ale věřím tomu, že každou smlouvu je možné vypovědět, je možné ji nějakým způsobem modifikovat tak, aby to bylo výhodné pro obě strany.

Na druhou stranu tady také máme určité nebezpečí, že kvůli tomu, že je software takto sofistikovaných strojů na denní nebo týdenní bázi upgradován, tak je možné, že v případě, že by některá z administrativ Spojených států chtěla tyto letouny vyřadit z provozu, tak je možné tam nahrát chybný software a pak bychom měli letouny, které by se nebyly schopné odlepit od ranveje.

Pane Fleku, o tomhle se teď hodně diskutuje v zemích, které se také rozhodly v uplynulých letech nakoupit od Američanů F-35. Tady jenom uvedu, že české ministerstvo obrany připouští, že ačkoliv stíhačky na dálku nemůže žádná administrativa ze Spojených států vypnout, tak jejich výrobce by čistě hypoteticky mohl přestat poskytovat aktualizace softwaru nutné k ovládání stíhaček. Nemáte z toho obavu?

Vláda Donalda Trumpa je velmi nevyzpytatelná, ale nevidím důvod, proč by se mělo něco takového dít. Samozřejmě i díky těmto zakázkám, které má Lockheed-Martin v Evropě a po celém světě, mohou Američané financovat svůj zbrojní průmysl.

Také oslabovat své spojence v NATO by pro USA nebylo výhodné. To, o čem se tu tedy bavíme, není na pořadu dne a jde pouze o vyvolání paniky, kterou s dovolením, také přiživuje opozice.

Jsou stíhačky F-35 opravdu spolehlivé? Existuje pro ně nyní ve světě jiná alternativa? Poslechněte si celý pořad Pro a proti v audiozáznamu výše.