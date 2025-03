‚Až přijdou první stíhačky, Trump už prezident nebude.‘ Česko nemění postoj ke koupi letounů F-35

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemá pochybnosti o nákupu amerických stíhacích letounů F-35 ani důvod tento výběr přehodnocovat. Jde podle něj o promyšlenou investici do obrany země. V rozhovoru pro Seznam Zprávy premiér zdůraznil, že je třeba uvažovat v širších souvislostech, nejen s ohledem na současnou administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Pořízení stíhaček pro českou armádu za celkem 150 miliard korun kritizuje i opozice. Praha 10:26 12. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Není důvod k přehodnocování,“ říká k nákupu stíhaček F-35 premiér Petr Fiala (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kabinet podle Fialy o kontraktu nepochybuje a nemíní ho přehodnocovat. Česká vláda své stanovisko nezmění, řekl pro Seznam Zprávy. „Je to celý obranný systém, který kvalitou překračuje jiné nabídky. Tady není důvod k přehodnocování,“ uvedl premiér.

Výběr stíhaček byl podle něj provedený velmi pečlivě a na základě debat s armádou a dalšími odborníky. Fiala s ohledem na Trumpovu politiku poukázal také na to, že první letadla přijdou do Česka v době, kdy bude ve funkci jiný americký prezident.

Ministerstvo obrany v reakci na zahraniční politiku Trumpa uvedlo, že americká vláda by do letounu jako takového nemohla na dálku zasahovat. Lze podle něj ovšem omezovat přístup například ke kryptografickým klíčům, což by zkomplikovalo provoz. Na dálku nelze vypnout ani software, pouze omezit jeho rozvoj tak, že nejsou poskytovány výrobcem aktualizace.

„Nicméně nepředpokládáme, že by Spojené státy americké záměrně svým aliančním partnerům znemožňovaly využívání techniky. Byly by samy proti sobě,“ uvedlo ministerstvo. Situaci resort sleduje, ke znepokojení ale v současnosti nevidí důvod. Nákup postupuje podle harmonogramu, obě smluvní strany ho plní podle plánu, dodal úřad.

Stíhačky za 106 miliard

Pořízení 24 letounů F-35 schválila Fialova vláda v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun.

Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Celkem tak letouny vyjdou na 150 miliard korun. Jde o nejdražší nákup pro českou armádu.

První letouny F-35 pro Česko mají být hotové v roce 2029, kdy se plánuje zahájení praktického výcviku českých pilotů v USA. Všechny stroje by měly do ČR dorazit do roku 2035.

Fiala, jehož vláda prosazuje postupné navýšení obranných výdajů na tři procenta HDP, chce o posílení obranyschopnosti Česka jednat i s opozicí. Na čtvrteční schůzku pozval předsedy všech stran zastoupených ve Sněmovně. Lídři hnutí ANO a SPD ale účast odmítli. Předseda ANO Andrej Babiš v té souvislosti kritizoval právě i pořízení letounů F-35.