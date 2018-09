Bojí se stíhaní politici znovu angažovat? ‚Denně jsme jednou nohou v kriminále,‘ říká obžalovaný starosta

Stíhala je policie, soudy pak buď osvobodily, nebo naopak odsoudily. Server iROZHLAS se před nadcházejícími volbami vrátil k případům, kdy se komunální politici dostali do hledáčku detektivů kvůli kolektivnímu rozhodnutí. Jak podobné kauzy poznamenaly jejich chuť angažovat se ve věcech veřejných? Praha 6:00 12. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trestná činnost komunálních a krajských politiků je v celkovém objemu kriminality zanedbatelná. Ukázala to analýza Nejvyššího státního zastupitelství. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Ještě nedávno byla údajná kriminalizace komunálních politiků velké téma. Loni v září dokonce advokát Petr Toman na otázku, co by zastupitelům doporučoval, odpověděl poměrně jasně: „Tak především nekandidovat.“

Každý z nich by měl podle něj mít povědomí o tom, jaká nebezpečí mu za hlasování na komunální úrovni hrozí. Podle jeho slov jsou zastupitelé v podstatě neustále vystaveni nebezpečí trestního stíhání.

Téma žilo - nejen v mediálním prostoru - i letos. Na základě požadavku ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny musel nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v červenci vysvětlovat, že si státní zástupci na komunální politiky nezasedli.

Zastupitelství proto připravilo analýzu, která se věnuje právě trestné činnosti komunálních a krajských politiků. Její výsledky ukazují, že v celkovém objemu kriminality se jedná o zanedbatelné číslo - pouhých 0,03 procenta (viz box na konci textu).

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Profimedia

Server iROZHLAS.cz se podíval na kauzy, v nichž byli či jsou stíháni komunální politici za svá kolektivní rozhodnutí. A zjišťoval, nakolik dané případy ovlivnily či ovlivňují jejich další chuť angažovat se ve veřejných funkcích.

Rozhodnutý pokračovat

Nejznámější případ poslední doby je z Postoloprt v okrese Louny. Celkem deset tamních zastupitelů poslala státní zástupkyně před soud kvůli údajně nevýhodnému prodeji domu, tehdy v majetku města.

Pro připomenutí, dům na podzim roku 2015 bez posudku prodali dosavadní nájemkyni. Podle policejního znalce ovšem byla cena nemovitosti o zhruba půl milionu korun vyšší, a proto podle detektivů způsobili městu škodu.

Obviněným je mimo jiné i současný starosta Postoloprt Zdeněk Pištora. Čtyřiapadesátiletý učitel kandiduje za uskupení Občané pro město a venkov – Nezávislí, ačkoli zároveň jako obžalovaný dochází k soudu.

„Nezvažoval jsem to,“ reaguje na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda uvažoval o konci v politice. „Od samotného začátku jsem byl pevně rozhodnutý pokračovat ve své práci, to znamená znovu kandidovat. A nemohl mě odradit ani fakt, že jsem obžalován,“ dodává s tím, že celou záležitost považuje za nesmyslnou.

Pištora je podle svých slov přesvědčen rovněž o nevině všech spoluobžalovaných zastupitelů.

Sebemenší pochybení přitom podle něj může vést k trestnímu stíhání zastupitele. Navzdory osobní zkušenosti říká, že se nebojí hlasovat. „Za svým rozhodnutím si pevně stojím, všechno mám podloženo argumenty a docela dobrým studiem legislativy. V této funkci je člověk v podstatě denně jednou nohou v kriminále,“ říká.

Jedním z obžalovaných zastupitelů v postoloprtské kauze je i současný poslanec Pavel Růžička (ANO). U něj soud letos trestní stíhání zastavil, po skončení poslaneckého mandátu by ale mělo pokračovat (více si můžete přečíst ZDE). Mimochodem: kromě Růžičky a zastupitele Jana Pelce (KSČM) se o hlasy voličů v komunální politice ucházejí všichni z obžalovaných zastupitelů.

Neortodoxní přístup

O návrat do komunální politiky usiluje v nadcházejících volbách i Jaroslav Petržela, exstarosta obce Hladké Životice v okrese Nový Jičín, která má necelou tisícovku obyvatel.

„Nechtěl jsem kandidovat, ale zbylo mi pár skalních jedinců, kterým se snad zalíbil můj neortodoxní přístup, když jsem byl v čele obce. Požádali mě a já jsem souhlasil,“ přibližuje šedesátiletý muž důvody, proč se rozhodl znovu kandidovat za Sdružení nezávislých kandidátů. Od roku 2010 se veřejného dění neúčastnil, předtím působil ve vedení obce podle svých slov osmnáct let.

S policií a soudy nižších i vyšších instancí měl kvůli svému angažmá v komunálu hned několik zkušeností.

Byl například mezi původně 13 odsouzenými z celkem 15členného zastupitelstva. Soud je ale nakonec před třemi roky osvobodil. Několik let byli zastupitelé trestně stíháni kvůli prodeji obecních pozemků, ostravský krajský soud později konstatoval, že jsou nevinní. Trest si ale Petržela podle svých slov vyslechl v jiných dvou případech - například za údajný pojistný podvod při povodních, ani s jedním verdiktem ale nesouhlasí.

„Neodradilo mě to, strach nemám,“ říká, proč znovu kandiduje. „A necháme se překvapit. Favorité jsou u nás na vesnici úplně někde jinde.“

Ctít presumpci viny

Víc než dvě desítky zastupitelů letos v lednu osvobodil zase Krajský soud v Liberci. Podle obžaloby před lety schválili nevýhodný prodej dvou pozemků, čímž měli město připravit nejméně o 3,5 milionu korun.

Za porušení povinnosti při správě cizího majetku hrozily zastupitelům až tři roky za mřížemi. Soud nakonec konstatoval, že nejde o trestný čin.

Na lavici obžalovaných seděla i Zuzana Kocumová (Unie pro sport a zdraví), dříve náměstkyně libereckého hejtmana a zastupitelka města i kraje. I ona se nyní chce o hlasy voličů ucházet znovu, nově ale za uskupení Liberec otevřený lidem - LOL!. Jak uvedla pro server iROZHLAS.cz, kandidaturu zvažovala, nikoli ale kvůli trestnímu stíhání.

„Byl to odchod z hnutí - se kterým jsem šla několik let - z důvodu výrazného názorového rozchodu s jejím lídrem na to, jak se politika má dělat. Obvinění zde roli nehrálo i proto, že ještě před definitivním rozhodnutím, zda do voleb jít, byl po mnoha letech konečně vynesen osvobozující rozsudek,“ popsala.

Kdyby se prý ale jednalo o závažný úmyslný trestný čin, například manipulace zakázek nebo přijetí úplatku, znovu by nekandidovala.

„Jsem toho názoru, že v takových případech by se u politiků měla spíše ctít presumpce viny a stejně jako ve vyspělých státech na západ od nás by se politik o funkce měl ucházet nebo by je měl zastávat, až když se obvinění ukážou jako neopodstatněná,“ říká.

Trestná činnost komunálních a krajských politiků tvoří v celkovém objemu kriminality jen zcela zanedbatelný zlomek - konkrétně 0,03 procenta, uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Odmítl, že by státní zástupci a policie přepínali represi vůči voleným funkcionářům územních samosprávných celků.

V letech 2013 až 2017 se výkonu funkce komunálních a krajských politiků týkalo 438 případů, a to z celkového počtu 1,3 milionu trestních řízení. Ze zhruba 60 tisíc zastupitelů, kteří působí v českých obcích, městech a krajích, se tak trestní stíhání dotklo řádově desítek politiků ročně. V nadpoloviční většině případů (56 procent) postihlo starosty, primátory či hejtmany, dále ve 12 procentech zastupitele a v šesti procentech radní.

Zeman zdůraznil, že více než tři čtvrtiny z těchto případů začala policie prověřovat na základě podaných trestních oznámení, nikoliv z vlastní iniciativy. „U oznamovatelů se jedná o nespokojené občany, ale samozřejmě jsou to i političtí oponenti, kteří ve volbách nedopadli tak dobře jako v předchozím období,“ podotkl šéf státních zástupců.

Celkem 84 procent případů skončilo odložením ještě ve fázi prověřování, tedy aniž bylo zahájeno trestní stíhání. „Vysoké procento svědčí o kvalitě přípravného řízení, které dokáže filtrovat nemalé množství případů nezpůsobilých k dalšímu pokračování v mantinelech trestního procesu,“ tvrdí státní zastupitelství.

Až před soud se v uplynulých pěti letech dostalo 49 případů a pravomocný odsuzující rozsudek padl ve 24 z nich. V 16 případech došlo k úplnému zproštění viny, v 19 k částečnému.

„Tlak na kriminalizaci volených zástupců je značný. Vede k výraznému snížení kvality života, zhoršení rodinných vztahů či společenské dehonestaci,“ komentoval zjištění zastupitelství předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN). Podle něj jde o zničené životy. „Tento stav nesvědčí pro odpovědnou práci státního zastupitelství,“ dodal. Klesá podle něj i zájem kandidovat do veřejných funkcí. Zdroj: ČTK