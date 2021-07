Nemám jim to za zlé, říká o vyšetřovatelích

Vy jste podle odposlechů sliboval, že rozsudky ‚ohnete‘.

Můžete mi to věřit a nemusíte. Ale všechna ta rozhodnutí senátu, která jsem vydával jako jeho šéf před třemi až čtyřmi lety, dokazují opak. Pak už to šéfoval (Ivo) Skoupý. Celkem s radostí jsem se toho vzdal, práci už v poslední době rozděloval on. Neumím si tedy představit, že bych prosazoval něco nezákonného nebo neregulárního proti senátu.

Proč jste o tom mluvil?

Ne, to byly kecy. Byly to kecy.

Proč jste to tedy říkal?

Protože jsem byl ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů. A bylo to prostě chvástání.

Bylo to tedy podle vás tím, že jste v té době měl problém s alkoholem?

Ano, bohužel.

Chtěl jste se ukázat před svým „kamarádem“ Bíbou?

Ano, byly to žvásty. A v podstatě to tehdy nebylo regulérně možné.

A věděl jste v té době, že to není možné?

Jo. Šéfové soudu pak začali přijímat nějaká opatření, ale ta podle mě byla dostatečná už předtím. Rozdělování věcí bylo v podstatě takové, že to byli schopni přidělit tak, aby to bylo regulérní, spravedlivé a nikdo nebyl přetížený. Dal bych ruku do ohně za to, že všechny věci proběhly regulérním způsobem.

Když vezmeme případ pana Teryngela, od kterého jste prokazatelně peníze dostal?

Případ pana Teryngela je jiný.

Protože on přiznal, že vám ty peníze dal.

On to přiznal a já chápu, že to přiznal. Protože jemu končila tříletá zkušební doba trestu v cigaretách a byl přitlačený ke zdi. Potřebovali samozřejmě někoho, kdo by svědčil za obžalobu. Teryngel to doznal tak, že na mě chtěl, abych zařídil, že se na to podívá nějaký člen senátu. Neřekl ani o slovo víc. To není skutková podstata nepřímého úplatkářství. On byl odsouzený za něco, co nenaplňovalo skutkovou podstatu. To je jedna věc.

Jasně, ale těch 100 tisíc vám dal.

On to popisuje tak, že mi dal nějaké maso.

Že vám dal nějakou zvěřinu.

A že do toho dal něco, z čehož jsem měl usoudit, že jde o odvolání ve prospěch nějakého jeho klienta. Když mi to řekl takhle, tak už cestou, když mě vezla moje bývalá manželka, tak jsem se rozhodl, že za žádným ze svých kolegů nepůjdu. Neuměl jsem si představit ten moment. Měl jsem ho poslat do pr***e rovnou samozřejmě. Neuměl jsem si představit, že někomu řeknu, aby se podíval na spis.

Nefunguje to tak na vrchním soudu?

Zaprvé to tak v našem senátu nefungovalo, protože spis alespoň dostatečně znal každý. Dokonce jsme byli čtyři a znali ho všichni čtyři. Nebylo to určené tak, že to budou dělat tito tři nebo támhleti tři. Bylo to podle Skoupého prostě domluvené tak, že to budou nějací tři z těch čtyř. Takhle to vždycky bylo. A všichni, co tam zasedali, ten spis znali. Nebylo to tak, že by přišla naše asistentka a ukázala nám odvolací spis. Tak to nebylo. Ten, kdo to referoval, spis znal. Tohle byla svým způsobem blbost.

Ale ty peníze jste mu vrátil až po čase. Neotočil jste se během cesty.

Rozhodl jsem se po cestě.

Což se vám ale teď bude těžko dokazovat.

To se bude těžko dokazovat a ani s tím nepočítám. Prostě je to takhle. Na to, že tam jsou peníze, jsem přišel, a do dokládají i kamery, v momentě, kdy jsem zvěřinu ukládal do lednice. V té chvíli jsem se rozhodl, že je při nejbližší příležitosti vrátím. A taky jsem je vrátil. Jedna věc je, jak to on vysvětluje, já mám ale tuhle verzi, která je sice pravdivá, ale pravdivá verze je málokdy nejlepší obhajoba. Tak to prostě v životě chodí.

Ve srovnání s Metrostavem je tohle přílepek. Lepili na to, co se dalo.

Což při pohledu na odposlechy a věci, které na nich říkáte, dává smysl.

Nemám jim to za zlé.