Stíhaných kvůli podvodům s řidičskými průkazy v Karlovarském kraji přibylo. Je jich už přes 30

Počet stíhaných kvůli podplácení a podvodům při vydávání řidačských oprávnění v Karlovarském kraji se rozšířil o dalších 11 na 32. První obvinění padla v roce 2022, od té doby policisté zjistili další případy, kdy žadatelé o řidičský průkaz upláceli autoškoly i zkušebního komisaře a padělali některé dokumenty. Karlovy Vary 15:55 31. května 2025

Zatím posledních 11 lidí bylo obviněno z podplácení a čtyři z nich i z padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu. Mezi nově stíhanými jsou podle policie lidé převážně z Karlovarského kraje ve věku od 24 do 69 let, kteří žádali o řidičské oprávnění skupiny B a kteří dali provozovatelům autoškol od 15 000 do 50 000 korun.

Kuriózní případ podvodů popsala policejní mluvčí Kateřina Pešková

„Ti poté předávali finanční hotovost i zkušebnímu komisaři, který při závěrečné zkoušce odborné způsobilosti ve zkušební místnosti městského úřadu na Chebsku naváděl některé osoby k označení správných odpovědí. Ve čtyřech případech předložily obviněné osoby k žádosti o řidičské oprávnění i lékařskou zprávu o zdravotní způsobilosti, o které věděly, že je padělaná,“ popsala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Neúspěšné pokusy i nastrčený bratr

Mezi obviněnými jsou nejen ti, kteří dosud nevlastnili žádný řidičský průkaz, ale i ti, kteří o něj přišli kvůli porušování předpisů. „Jedním z obviněných je 35letý muž, který se takto zvýhodněně pokusil vykonat závěrečnou zkoušku, ale ani po dvou pokusech se mu to nepodařilo. Proto za sebe poslal svého bratra, který již vlastnil řidičské oprávnění na skupinu B, ale ten ani po třech dalších pokusech zkoušku úspěšně nevykonal,“ uvedla kuriózní případ Pešková.

Jádrem skupiny, která se podílela na získávání řidičských oprávnění za úplatu, byl podle kriminalistů čtyřiapadesátiletý zkušební komisař, kterého obvinili z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Čtyři muže ve věku 41, 42, 52 a 56 let obvinili z podplácení. Dva z nich, ve věku 41 a 56 let, byli obviněni rovněž z padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

V případě prokázání viny hrozí zkušebnímu komisaři až deset let vězení a zbylé čtveřici až šest let. Až šestiletý trest hrozí také těm, kteří upláceli při získávání řidičských průkazů.