Stipendia i možnost přivýdělku. Nová Akademie Agrostroj v Pelhřimově láká do technických oborů
Pětitisícové stipendium, možnost ubytování a učebny vybavené moderními stroji. V pondělí 1. září v Česku do lavic úplně poprvé usednou žáci a studenti 27 nových základních a 24 nových středních škol. Jednou z nich je i Akademie Agrostroj v Pelhřimově, která chce na špičkové vybavení přilákat více lidí do technických oborů.
Rameno moderního svařovacího robotu dělá precizní pohyby a umisťuje bodové sváry přesně tam, kam ho programátor navedl. Nejsme přitom v žádné tovární hale, ale v jedné z učeben akademie Agrostroj. Nová střední škola od 1. září zahajuje svůj úplně první školní rok. Své působiště už si přišli prohlédnout také někteří studenti.
„Nabízí nám tady dost věcí. Mají tu luxusní stroje, nejlepší vybavení, co můžeme mít. Hlavně je tady dobré ubytování pro dojíždějící,“ říká student Matyáš Rychler.
„K technickému vzdělání už mám nějaký vztah, jsem vyučený zámečník. Na Agrostroji se mi líbí, že tu teorie není tolik důležitá jako praxe, že tady mají špičkové vybavení, špičkové stroje a moderní zázemí,“ pochvaluje si Martin Matůšek.
Stipendium i přivýdělek
Studovat se zde dají dva obory: na výběr je programátor průmyslových robotů, programátor nebo seřizovač CNC technologií. Nikdo se tu netají s tím, že si tak pelhřimovský Agrostroj chce vychovat své budoucí pracovníky, třebaže to pro studenty není podmínkou. Je ale vůbec mezi mladými o technické obory zájem?
„Naopak, teď budou mít o tyto obory zájem už jen z finančního hlediska. Je několik úrovní specialistů, a jestli specialista bude umět to, co je tu budeme učit na té vyšší úrovni, bude mít opravdu vysoký plat,“ vysvětluje ředitel školy Miroslav Hynek.
Již při studiu jsou podmínky nadstandardní. Kromě moderního zázemí je zde také možnost ubytování, pětitisícové stipendium a studenti si mohou přivydělat i během výuky.
„Když projeví zájem, můžou tady chodit na brigádu a můžou si dokonce přivydělávat při studiu, to jim umožníme,“ popisuje Hynek. Celková kapacita školy je 75 žáků.