Klaus podal stížnost kvůli rozhovoru, ze kterého sám odešel. Rozhlas hájí svého moderátora

Výrok Václava Klause pro XTV

„Já jsem samozřejmě pouze zbaběle odešel, protože to chtělo dát tomu člověku pěstí. A já jsem trochu… Když jsem odcházel z toho Českého rozhlasu, nebyl jsem rozčilený, ale trochu jsem zpytoval svědomí, že jsem to neudělal, že jsem poseroutka. To, že jsem to neudělal – že jsem mu nedal pěstí, je důkaz toho, že jsem trochu hovňousek. Asi stárnu,“ uvedl Klaus následně pro XTV v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým, který zastává rovněž pozici moderátora Českého rozhlasu a radního České televize.