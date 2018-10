‚Je lepší člověka rychle dostat před soud.‘ Ministr Kněžínek chce zrušit stížnost na zahájení stíhání

Dostat lidi rychle před soud. Právě tím obhajuje ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za hnutí ANO) možnost, že už by si obvinění nemohli podat stížnost proti zahájení trestního stíhání. Šéf resortu o tom uvažuje v souvislosti s připravovaným novým trestním řádem. Někteří odborníci takovou změnu kritizují. Česká advokátní komora je přitom ochotná jednat. Praha 8:06 5. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Stížnost proti zahájení trestního stíhání podal například bývalý ministr práce Jaromír Drábek z TOP 09. Obvinění z přípravy dotačního podvodu a zneužití pravomoci považoval za vykonstruované. Státní zástupce jeho stíhání v září zrušil jako nezákonné.

Stejnou možnost využil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stíhaný v kauze Čapí hnízdo. Žalobce mu ale nevyhověl. V budoucnu by už takové právo ale stíhaní mít nemuseli. O změně vážně uvažuje ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za hnutí ANO).

„Ani jiné státy podobné opatření nemají. U nás se to do jisté míry přeceňuje. Spíše podle mě je lepší toho člověka rychle dostat před soud než se handrkovat, jestli má být vůbec stíhaný nebo nemá, protože už samotné sdělení obvinění je zásahem do jeho práv – do toho, jak ho vnímá okolí, byť máme presumpci neviny,“ popsal Radiožurnálu Kněžínek.

Novinka by se mohla dostat do nového trestního řádu. Ministerstvo už tvoří jeho paragrafové znění. Opatřením by chtělo odbourat administrativu, kterou se stížnostmi mají státní zástupci, a zrychlit tak přípravné řízení.

'Nikdy nebyl v praxi'

Proti je například vedoucí katedry trestního práva z Karlovy univerzity Jiří Jelínek. Upozorňuje, že by tím utrpěla práva obviněných.

„Myslím si, že pan ministr nikdy nebyl v praxi, takže to jsou názory, které jsou ‚ze skleníku‘ trestního práva. Bylo by žádoucí odstranit situaci, že zejména u významných kauz trvá řadu týdnů nebo měsíců, než vůbec státní zástupce stížnost vyřídí,“ vysvětlil.

Stížnost podá zhruba každý čtvrtý obviněný a státní zástupce vyhoví přibližně ve dvou procentech všech případů, uvedlo Nejvyšší státní zastupitelství. Právě jemu by novinkou vyšel resort spravedlnosti vstříc. Odstranění možnosti podat stížnost proti zahájení trestního stíhání samo nedávno navrhlo v jedné z připomínek novely současného zákona.

'Velmi tuhá diskuse'

Proti tomu se postavila Česká advokátní komora i Unie obhájců. Podle ní nelze upřednostňovat zájem na urychlení řízení před obranou obviněného. V novém zákoně by ale za určitých okolností už právo podat stížnost být nemuselo.

„Půjde o to, jak bude pozice obviněného postavena v novém trestním procesu a do jaké míry bude možné říci: ‚Ne, to mu neuškodí, a dokonce možná bude pro obviněného výhodnější, aby to bylo co nejrychleji u soudu.‘ Pak půjde o konkrétní ustanovení – konkrétní úpravu – a o tom jsem přesvědčen, že se povede velmi tuhá diskuse,“ říká pro Radiožurnál advokát a místopředseda komory Tomáš Sokol.

Zrychlit řízení před soudem chce ministerstvo mimo jiné rozšířením takzvané dohody o vině a trestu i na závažnější zločiny. Další novinkou má být i to, že by soudy mohly rozhodovat trestním příkazem ve více případech.

Zrušení práva obviněných podat stížnost proti zahájení trestního stíhání podporuje taky Unie státních zástupců. Podle ní by se měla vina prokazovat hlavně před soudem.