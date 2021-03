Jako minulý rok. Evropské nařízení prodlužuje platnost technických kontrol i řidičských průkazů

V případě, že někomu končí v nejbližší době platnost technické kontroly u auta nebo u řidičského průkazu, nemusí spěchat na úřad. Ministerstvo dopravy ve středu informovalo, že Evropská unie nařízením Omnibus II stejně jako minulý rok prodlužuje platnost některých průkazů o deset měsíců. Lidé toto nařízení mohou využívat od soboty 6. března. Praha 13:40 3. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě, že někomu končí v nejbližší době platnost technické kontroly u auta nebo u řidičského průkazu, nemusí spěchat na úřad. Ministerstvo dopravy ve středu informovalo, že Evropská unie nařízením Omnibus II stejně jako minulý rok prodlužuje platnost některých průkazů o deset měsíců (ilustrační foto) | Foto: Petr Jadrný | Zdroj: Český rozhlas

Problém s prodloužením mají nyní hlavně ti, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí, ale automobil mají stále přihlášený v České republice. To se týká například pana Michala. Technická kontrola mu končí 20. března.

„Se svým autem se dlouhodobě nacházím na území Slovenska a současná situace nejen že není optimální ke kontaktům na stanici technické kontroly, ale je nepříznivá, i pokud jde o opakované překročení hranic a související testování, povinnou následnou karanténu atd.,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.

V České republice totiž nemá kde přebývat a na Slovensku žije v domku s jednou obytnou místností s přítelkyní a půlroční dcerou, proto by ani nemohl nastoupit do karantény, ve které by neohrozil své blízké.

„Mám-li na celé situaci hledat něco pozitivního, mohu se snad radovat, že má partnerka je Slovenka, nikoliv třeba Estonka, nebyla by to (s cestou zpět) pouhá dvě překročení hranice, ale rovných 12,“ hledal řešení pan Michal.

Prodloužení o deset měsíců

Jeho problém ale nyní vyřešilo nařízení Evropské unie Omnibus II. Tím se o deset měsíců prodlužuje platnost všech řidičských průkazů, technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti, jejichž platnost vyprší mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021. Omnibus II začne platit v sobotu 6. března.

V praxi to znamená, že pokud například autu vyprší platnost technické kontroly 29. června 2021, může jezdit až do 29. dubna 2022 bez toho, aby jeho majiteli hrozil postih za prošlou STK.

Opatření Evropské unie je určeno podle ministerstva dopravy hlavně těm, kteří „se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně“.

„V současné situaci je důležité, aby lidé mohli ještě více omezit své kontakty a mimo domov řešili opravdu jen to nejnutnější. K tomu nám pomůže i toto nedávno přijaté nařízení, které bude možné v různých oblastech dopravy u nás využívat,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.

Stanice jsou otevřené

Upozornil ale také na to, že stanice technické kontroly i úřady jsou stále otevřené. „Takže lze v případě potřeby služby využít a například udržovat své vozidlo v dobrém technickém stavu,“ doplnil vicepremiér.

Omnibus II navazuje na podobné nařízení, které vydala Evropská unie loni v červnu. Týkalo se období od 1. února do 31. srpna. „Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit, a to buď do 1. července 2021, nebo o šest měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021,“ vysvětluje resort.

Nařízení je platné ve všech zemích Evropské unie, takže by mělo být bezpečné vyjet s „propadlými“ doklady nebo STK i do zahraničí. Jak ale informoval server iROZHLAS.cz, většina zemí předchozí nařízení Omnibus I nepřijala celé.

Často státům vadilo prodloužení technických kontrol, o něco méně pak prodloužení platnosti řidičských průkazů. Mluvčí resortu František Jemelka proto tehdy radil vyjet do zahraničí s platnými doklady, i když ani tak podle něj pokuty nehrozily.