Sto let republiky oslaví Národní muzeum otevřením opravené budovy. Stopy po srpnu 68 nezmizí

Stavební stroje, neosvětlené chodníky, prach a hluk. Poslední roky není procházka kolem Národního muzea v Praze ničím příjemným. Vyhlídky do příštího roku jsou ale optimističtější. Z budovy skoro po třech letech zmizí lešení a fasáda bude mít úplně jinou barvu. A protože si v roce 2018 připomínáme takzvaná osmičková výročí, zůstanou na ní vidět stopy střelby z května roku 1968. Praha 17:24 31. prosince 2017

„Pomaličku začínáme českou a slovenskou veřejnost psychologicky připravovat na to, že budova změní barvu. Ona byla původně tmavá. Střely zůstanou zachovány, ale budou v podstatě v negativu - na světlém pozadí tmavé skvrny. Plus umístíme pamětní desku ke vchodu do Národního muzea, která bude připomínat to, co se tady v roce 1968 stalo,“ vysvětlil Radiožurnálu při jedné z prvních prohlídek staveniště Národního muzea jeho generální ředitel Michal Lukeš.

Rok 1968 ale nebude jediným osmičkovým rokem, který si návštěvníci v nově zrekonstruované budově připomenou. Část muzea se otevře na podzim - na stoleté výročí vzniku Československa a dvě stě let od založení muzea.

Z Bratislavy se do horní dominanty Václavského náměstí přesune česko-slovenská výstava, která rok 1918 připomene. Nezmizí ani tradiční lákadla jako velrybí kostra, ale prostory se změní tak, aby vyhovovaly návštěvníkovi 21. století.

„Jeden z těch důvodů je kromě modernizace a opravy i přívětivost budovy pro návštěvníka, aby tu mohl probíhat i komunitní život, vzdělávací a aby to bylo příjemné místo k návštěvě a trávení volného času,“ doufá Lukeš.

Nový výhled na Prahu

Nejsložitější stavební zásah byl podle Michala Lukeše spojovací tunel mezi historickou a novou budovou Národního muzea.

„Propojení už tady je, teď jde vidět, jak se vlastně buduje těleso chodby. Příští rok chodbu zakryjeme a začne fungovat jako spojovací místo nejen pro ty technologie, ale i pro návštěvníky,“ vysvětlil Lukeš.

Atraktivní bude vyhlídka ze střechy Národního muzea - otevře úplně nový pohled na Prahu. „Vymysleli jsme to s prosklenou podlahou, na kterou budou moct návštěvníci chodit. Bude to takový kulturní prostor, budou se moct podívat na Prahu, případně se tu budou konat různé akce. Návštěvníka dostaneme výtahy na střechu historické budovy a potom budou muset ujít kousek pešky,“ uzavírá Michal Lukeš.

Definitivně bude Národní muzeum po rekonstrukci za víc než miliardu a půl přístupné ke konci roku 2018.

